ميمو روما: لهذا السبب يضع الإيطاليون الخضار في الأكل

كشف الشيف المصري الإيطالي مسعد محمد للو "ميمو روما"، عن أن الميزة الأهم في الأطعمة الإيطالية، وضع "الخضار" في كل الأطعمة، خاصة "البروكلي" لأنه مضاد للسرطان.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر شاشة "دي ام سي"، مساء اليوم الأربعاء، أن المطبخ الايطالي لا يعتمد على البهارات، والتوابل بالنسبة لهم هو الملح والفلفل فقط.

