ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ميمو روما: لهذا السبب يضع الإيطاليون الخضار في الأكل

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:02 م
صدى البلد
أيمن سيد
كشف الشيف المصري الإيطالي مسعد محمد للو "ميمو روما"، عن أن الميزة الأهم في الأطعمة الإيطالية، وضع "الخضار" في كل الأطعمة، خاصة "البروكلي" لأنه مضاد للسرطان.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر شاشة "دي ام سي"، مساء اليوم الأربعاء، أن المطبخ الايطالي لا يعتمد على البهارات، والتوابل بالنسبة لهم هو الملح والفلفل فقط.

ترشيحاتنا

تحذير لمرضى التصلب المتعدد.. توقفوا عن المشروبات الغازية لهذا السبب

الفسيخ ينقل 5 طالبات ثانوي إلى مستشفى السويس العام

الرجل الغامض بسلامته.. كيف تصرف أحمد فلوكس مع أخبار زواجه وطلاقه

مارسيليا الفرنسي يشبه مدافعه بنجم الأهلي ومنتخب مصر

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

أول تعليق تركي على تحذيرات واشنطن من شراء منظومة إس 400

طعمية وكشري وبتنجان ومخلل.. إقبال كبير على الأكلات المصرية في بورصة برلين.. والمشاركون الأجانب: الأكل المصري هايل وعاوزين منه في بلادنا

رئيس نادي الجونة: لا نفكر في البقاء بالدوري

خالد الجندي: صيام أول رجب بدعة وليس من الدين في شيء

الجدة القاتلة والحفيد المتبول.. جريمة بشعة فى شوارع دار السلام

بيني جانتس يكشف موقفه من صفقة القرن

الخطوط الجوية القطرية تعترف بخسائرها الفادحة للعام الثاني على التوالي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

فيديو

100 مليون صحة: إجراء المسح لـ 43 مليونا و405 آلاف و774 موطنا
استمرار مصارعة الجمال في باكستان رغم تجريمها.. فيديو
شاهد.. لقطات نادرة لـ لطفي لبيب من كواليس إتش دبور وسيما علي بابا
هانم أحمد: المدرس الياباني يهتم بالناحية الشخصية للطفل.. فيديو
شهد شعراوي: أحب الموسيقى تبرز صوت الفنان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟