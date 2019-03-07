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برلمان

برلمانى: نسعى لإجراء بعض التعديلات على قانون الاستثمار

الخميس 07/مارس/2019 - 08:30 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
معتز الخصوصي
قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن هناك توجها من جانب اعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لإدخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار حتى لا تكون التعديلات قاصرة على رأى الحكومة ، مشيرا إلى أننا ننتظر إرسال التعديلات المقدمة من الحكومة بشـأن قانون الاستثمار.

وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سننظر فى التعديلات على قانون الاستثمار إلى مدى تحقيق مواده لجذب الاستثمار أو لا ، بالإضافة إلى مدى تضمنه لمميزات كافية للإستثمار أو لا، خاصة وأننا وضعنا فى القانون مميزات خاصة للمستثمر المصرى.

كما أكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أننا سنناقش خلال الفترة المقبلة قانون منع الاحتكار، خاصة وأن له أولوية كبيرة.

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