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أبو الغيط: التوافق على عقد القمتين الاقتصادية والسياسية العادية في وقت متزامن

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:33 م
أحمد أبو الغيط -
أحمد أبو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربية
نادر غازى:
أعلن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه تم التوافق خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم، على أن القمة العربية الاقتصادية التي تعقد كل أربعة أعوام يتم عقدها بالتزامن مع القمة العربية السياسية العادية سواء قبلها بيوم أو اليوم التالي في الدولة التي تستضيف القمة العادية.

وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الصومال رئيس الدورة الـ ١٥١ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بعد اختتام اجتماعات الدورة، إنه تم تناول كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتم التوافق بشأنها توافقا تاما، مشيرا الى أن الأجواء كانت إيجابية والدليل أن الاجتماع لم يستغرق أكثر من ساعتين.

وردا على سؤال حول حضور سوريا قمة تونس، قال أبو الغيط إن هذا الموضوع لم يطرح على الاطلاق سواء في شكل وثيقة أو مستند في الاجتماع، وكل ما طرح بشأن سوريا هو في إطار مساعدة الشعب السوري، وهناك قرار تم اعتماده من جانب وزراء الخارجية في هذا الإطار.

وأضاف أنه جرى الإعداد لقمة تونس المقرر عقدها نهاية شهر مارس الجارى بتنسيق وتعاون وتفاهم مع الجميع، مشيرا إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعد لهذه القمة سيعقد قبل يوم أو يومين من انعقاد القمة.

وفيما يتعلق بالاجتماع القادم لمجلس الجامعة على المستوى، الوزاري في دورته العادية، قال إبو الغيط إنه تقرر أن يكون يوم ١٠ سبتمبر القادم موعدا له.

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