ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة بنها تنظم المهرجان الكشفي السابع عشر للجوالة

الخميس 07/مارس/2019 - 07:47 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تنظم جامعة بنها فعاليات المهرجان الكشفي السابع عشر، اليوم الخميس، لجوالي كليات جامعة ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور خالد عيسوي المنسق العام للأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب

وتستمر فعاليات المهرجان حتى الثالث عشر من شهر مارس بملاعب كلية التربية الرياضية ويشارك في المهرجان كليات (التربية - التمريض - التربية النوعية - الطب البشري - التربية الرياضية - هندسة شبرا - الزراعة - الحقوق - الطب البيطري - الآداب - العلوم - التجارة).

وأكد الدكتور المغربى أن جامعة بنها تولى اهتمامًا كبيرًا لممارسة الأنشطة الطلابية بمختلف المجالات وتوفير المناخ المناسب لممارستها دعم أفكار الشباب الهادفة.

ترشيحاتنا

منافس نتنياهو يتعهد بالانفصال عن الفلسطينيين في حالة فوزه في الانتخابات

يتحدى العقوبات الأمريكية مجددا.. أردوغان: لن أتراجع عن شراء منظومة إس-400 الروسية

شيكابالا يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز لضمه ..فيديو

طلبات إحاطة لوزير التموين لتأجيل شروط المستبعدين من البطاقات التموينية

تقرير أمريكي يفضح سر مشروع قطر العسكري الخطير في ولاية نورث كارولينا

بنك التنمية الإفريقي: 40% ارتفاعا في قطاع السياحة بمصر خلال عام واحد

التلفزيون السويسري: بوتفليقة غادر المستشفى إلى مكان مجهول

كارمن تنشر صورة جديدة لها بصحبة أصدقائها

العثور على كنز في قبر أميرة روسية ..فيديو

شيكابالا: كهربا أخطأ ويجب على جماهير الزمالك مساندته ..فيديو

برج العرب حلال العقد ووش السعد على الأهلي ومنتخب مصر

دراسة تكشف نوعية الأحلام التي يراها الأشخاص قبل موتهم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

سلمى حايك : لم أخضع لعمليات التجميل وزواجي من رجل أعمال فرنسي صدم الكثيرين..صور

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

فيديو

شيكابالا: فرجاني ساسي السهل الممتنع.. وأتمنى تواجد عبد الله السعيد في الزمالك ..فيديو
شيكابالا يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز لضمه ..فيديو
المرور تحذر من شبورة مائية كثيفة.. وتناشد الالتزام بالقواعد العامة
الأرصاد: طقس شتوي مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا
تعرف على سبب تعرض نضال الشافعي لـ انفصام في الشخصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟