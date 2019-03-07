جامعة بنها تنظم المهرجان الكشفي السابع عشر للجوالة

تنظم جامعة بنها فعاليات المهرجان الكشفي السابع عشر، اليوم الخميس، لجوالي كليات جامعة ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور خالد عيسوي المنسق العام للأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب



وتستمر فعاليات المهرجان حتى الثالث عشر من شهر مارس بملاعب كلية التربية الرياضية ويشارك في المهرجان كليات (التربية - التمريض - التربية النوعية - الطب البشري - التربية الرياضية - هندسة شبرا - الزراعة - الحقوق - الطب البيطري - الآداب - العلوم - التجارة).



وأكد الدكتور المغربى أن جامعة بنها تولى اهتمامًا كبيرًا لممارسة الأنشطة الطلابية بمختلف المجالات وتوفير المناخ المناسب لممارستها دعم أفكار الشباب الهادفة.

