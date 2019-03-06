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أخبار العالم

بوتين: الشرق الأوسط مرتع للإرهاب.. وروسيا لم تسلم من تأثيره

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:04 م
صدى البلد
حسام رضوان
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن منطقة الشرق الأوسط لا تزال مرتعا للتنظيمات الإرهابية، محذرا من أن هذا الأمر ينعكس بالسلب على الوضع الأمني في روسيا.

وبحسب "روسيا اليوم"، أكد بوتين خلال اجتماعه بقيادة جهاز الأمن الروسي، أن موسكو منفتحة على العمل الوثيق في الحرب ضد الإرهاب مع أي دولة، بغض النظر عن طبيعة العلاقات معها.

وأضاف أنه من الضروري تعزيز التعاون وتنسيق الجهود مع الحلفاء والشركاء في منظمة الأمن الجماعي ومنظمة شنجهاي للتعاون، والزملاء من الدول الأخرى في الحرب ضد الإرهاب الدولي.

وكشف بوتين عن ضبط أجهزة مكافحة التجسس نشاط 129 موظفا و465 عميلا لأجهزة أمن أجنبية.

وتابع: الاستخبارات الأجنبية تسعى لزيادة نشاطها في الاتجاه الروسي، وهناك حاجة إلى حماية البيانات المهمة لروسيا.

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