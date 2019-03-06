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فن

غدا.. عرض مسلسل فكاكة وعايش على نايل كوميدي

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:11 م
صدى البلد
سعيد فراج
تعرض الحلقة الأولى من مسلسل "فكاكة وعايش" بطولة الفنان محمد نصار والفنان أحمد مانشي، غدًا الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، على قناة نايل كوميدي.

تدور أحداث مسلسل "فكاكة وعايش" في إطار اجتماعي كوميدي درامي، بطولة محمد نصار، وأحمد مانشي، وشارك معهم البطولة كل من الفنانات وفاء عبده، أمنية رشدي، وميريت الحريري نجلة الفنان الراحل عمر الحريري، والفنان سامح قطب، من تأليف الكاتب الساخر ساهر الأسيوطي، وإخراج محمد لاشين.

يذكر أن مسلسل "فكاكة وعايش"، هو ثاني عمل درامي يخرج للنور بعد "د. بهيج" وهما من إنتاج قناة نايل كوميدي، ضمن بداية التطوير التي تشهده القناة في 2019، تحت رئاسة المخرج خالد شبانة، ونائب رئيس القناة المخرج محمد كوينه "صاحب الفكرة".

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