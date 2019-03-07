طلبات إحاطة لوزير التموين لتأجيل شروط المستبعدين من البطاقات التموينية

قال النائب ممدوح عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن اللجنة تركز خلال الفترة الحالية على مناقشة عدد من الاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول الصديقة لإقرارها.



وأكد عمارة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك توجه ايضا من جانب اعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بشأن تقديم طلبات إحاطة لوزير التموين بشأن تأجيل شروط وزارة التموين بشأن المستبعدين من البطاقات التموينية، وفقا للمرحلة الثانية، وذلك لمنح مهلة لهم لتوفيق أوضاعهم ، تخوفا من وقوع ظلم على المستحقين للدعم ، وحتى يصل الدعم إلى مستحقيه.



وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن منظومة التموين كان بها فساد كبير بشأن بطاقات التموين، إلا أن الحكومة بدأت تضرب بيد من حديد لكل من يستغل الدعم من غير المستحقين ، مما يؤكد على ان الدولة تدعم الطبقات الفقيرة ولا تساعد اى مواطن فى الحصول على سلع لا يستحقها.



وأعلنت وزارة التموين، عن المستبعدين من البطاقات التموينية، وفقا للمرحلة الثانية، الذين لا يستحقون الدعم، وجاءت الشروط كالتالي:



‫- من يستهلك أكثر من 650 كيلو وات شهريا من الكهرباء



- من تتعدى فاتورة المحمول الخاصة به أكثر من 800 جنيه شهريًا



- دفع مصاريف مدارس 30 ألف جنيه سنويا فأكثر للطفل الواحد



- امتلاك سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث



- شاغلو الوظائف العليا.



- المسافرون خارج البلاد بغرض العمل.



- المحبوسين بأحكام قضائية نهائية .