ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارا بتعيينات جديدة في 3 كليات

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:15 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
أصدر أ.د عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، قرارا بتعيين أ.د يمنى محمد صفوت سالم الأستاذ بقسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن رئيسا للقسم اعتبارا من 2019/3/5 ولمدة 3 سنوات، وتجديد تعيين أ.د نجوى عمر كامل الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الألسن رئيسا للقسم وذلك اعتبارا من 2018/10/21 ولمدة 3 سنوات.

وقرر عزت، قيام الدكتورة فايزة محمد سعد أحمد الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الألسن بأعمال رئيس قسم اللغات الشرقية الإسلامية اعتبارا من 2019/3/5 ولمدة عام، وقيام الدكتور خالد أبو اليزيد علي البلتاجي الأستاذ المساعد بقسم اللغة التشيكية بكلية الألسن بأعمال رئيس القسم اعتبارا من 2019/3/5 ولمدة عام.

كما أصدر رئيس جامعة عين شمس قرارا بقيام الدكتور محمد عبد المنعم حبشي الأستاذ المتفرغ بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بأعمال رئيس القسم اعتبارا من 2019/3/5 ولمدة عام، وقرارا بتعيين أ.د هبة حسن محمد عاشور الصدفى رئيسا لقسم الوراثة الطبية بكلية الطب وذلك اعتبارا من 2019/3/5 ولمدة عام، وقيام الدكتورة سهى خالد سيف النصر محمد عشرى الأستاذ المساعد بكلية الطب بأعمال رئيس قسم التعليم الطبى بالكلية اعتبارا من 2019/3/5 ولمدة عام.

ترشيحاتنا

الزمالك حائر بين علاء مقلد واسماعيل يوسف لـ رئاسة بعثة الجزائر

يوم الرعب في بريطانيا.. العثور على عبوة مريبة داخل البرلمان

استمرار مصارعة الجمال في باكستان رغم تجريمها.. فيديو

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الجمهورية

شعبة الدواجن تحذر من كارثة بعد اكتشاف فيروس.. فيديو

رأس الحربة حامل يا كابتن .. حكاية نجمة المنتخب الأمريكي للكرة النسائية.. مهاجم فى الشهر الخامس

بوتين يحذر: الاستخبارات الأجنبية تسعى لزيادة نشاطها في روسيا

تعليق مثير من الاتحاد الإفريقي على مباراة الزمالك وجورماهيا

الجدة القاتلة والحفيد المتبول.. جريمة بشعة فى شوارع دار السلام

الشرنوبي: لن أترك التمثيل

كارثة.. ضبط محل مأكولات بالجيزة يطهو الطعام في دورة مياه.. صور

ياسمين صبري تنشر صورة جديدة في الجيم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

فيديو

100 مليون صحة: إجراء المسح لـ 43 مليونا و405 آلاف و774 موطنا
استمرار مصارعة الجمال في باكستان رغم تجريمها.. فيديو
شاهد.. لقطات نادرة لـ لطفي لبيب من كواليس إتش دبور وسيما علي بابا
هانم أحمد: المدرس الياباني يهتم بالناحية الشخصية للطفل.. فيديو
شهد شعراوي: أحب الموسيقى تبرز صوت الفنان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟