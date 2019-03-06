رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارا بتعيينات جديدة في 3 كليات

أصدر أ.د عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، قرارا بتعيين أ.د يمنى محمد صفوت سالم الأستاذ بقسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن رئيسا للقسم اعتبارا من 2019/3/5 ولمدة 3 سنوات، وتجديد تعيين أ.د نجوى عمر كامل الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الألسن رئيسا للقسم وذلك اعتبارا من 2018/10/21 ولمدة 3 سنوات.



وقرر عزت، قيام الدكتورة فايزة محمد سعد أحمد الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الألسن بأعمال رئيس قسم اللغات الشرقية الإسلامية اعتبارا من 2019/3/5 ولمدة عام، وقيام الدكتور خالد أبو اليزيد علي البلتاجي الأستاذ المساعد بقسم اللغة التشيكية بكلية الألسن بأعمال رئيس القسم اعتبارا من 2019/3/5 ولمدة عام.



كما أصدر رئيس جامعة عين شمس قرارا بقيام الدكتور محمد عبد المنعم حبشي الأستاذ المتفرغ بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بأعمال رئيس القسم اعتبارا من 2019/3/5 ولمدة عام، وقرارا بتعيين أ.د هبة حسن محمد عاشور الصدفى رئيسا لقسم الوراثة الطبية بكلية الطب وذلك اعتبارا من 2019/3/5 ولمدة عام، وقيام الدكتورة سهى خالد سيف النصر محمد عشرى الأستاذ المساعد بكلية الطب بأعمال رئيس قسم التعليم الطبى بالكلية اعتبارا من 2019/3/5 ولمدة عام.