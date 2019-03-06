تنظيم أول عرض لأزياء الأطفال فى صعيد مصر منتصف مارس..صور

أعلنت أكاديمية "مجراية" للفنون والثقافة، اليوم الأربعاء، عن تنظيم أول معرض في صعيد مصر لأزياء الأطفال بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا.



يقام المعرض، يوم 15 من الشهر الجاري بالتعاون مع أحد المحلات التجارية ويشمل عرض أزياء لملابس الصيف والخريف للأطفال من خلال 20 طفل وطفلة تم اختيارهم من خلال التصويت فى الفئة العمرية من 6 سنوات الى 12 سنة.



وقال حمادة زيدان مؤسس "مجراية"، إن الأكاديمية تهتم بتنمية مهارات الطفل حيث يعتبر المسرح ركنا أساسيا من أركان التعلم عن طريق الفنون الذي يتخذه منهجا لنا، مضيفا أنه سيتم تدريب الأطفال على حركة المسرح وكسر حاجز الخوف من مواجهة الجمهور لديهم والثقة بالنفس.



كما تنظم أكاديمية "مجراية" يومي 7 و8 من الشهر الجاري، معرض للفنون البصرية، يتضمن ندوة للنحاتة الشهيرة مي عبد الله، ويشمل جميع الفنون البصرية ومنها التصوير الفوتوغرافي، النحت، والرسم بجميع أشكاله، وورشة عمل عن البورتريه.