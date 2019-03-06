مؤتمر القناة وسيناء يناقش المنتج الثقافي وتحدياته

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مؤتمر أدباء القناه وسيناء الدوره الـ-22 بفرع ثقافة السويس دوره الأديب الراحل محمـد الراوي العدد 2 نوقشت خلاله عدة محاور وهى "المنتج الثقافي التحديات واليات التمكين"، "العدالة الثقافية تحديات المكان" بمؤتمر إقليم القناه وسيناء الثقافي، "شعر الفصحى وشعر العامية" بإقليم القناه وسيناء.



يتضمن المحور الخاص دراسة الأعمال الشعرية للإقليم حيث ناقش شعر الفصحى للدكتور أحمد السيد، وشعر العامية للدكتور أحمد عامر، وأدار الجلسة الأديب. محمد خضير، حيث تم التحدث بالمحور الأول وهو شعر العامية الذي تناول فيه الباحث المشهد الشعري في إقليم القناه وسيناء الثقافي تنوعا يثرى الحركة الأدبية النشطة في الإقليم حيث أن لدى كل شاعر عامية في الثمانية دواوين التي بين أيدينا مذاقا مختلف وتوجها يميزة ورؤية فكرية ينطلق منها كما تم التحدث عن عدة دواوين منها "أخر شارع ابجرام يمين" لأحمد أبو عمره، "قميص نازل زرار مقطوع" لأمير لبيب، "مشاهد عيب" لطارق راشد، "مزاد مفتوح" لهاني عيسى، كما تم عمل مداخلات ومناقشات من السادة الأدباء والشعراء للشاعر حاتم عبد الهادي، والشاعر إبراهيم عطية، والشاعر محمد نيازى، والشاعر على المنافي، والشاعر أسامة المصري.



وتناول السيد ديواني "شرفة للغياب" للشاعر البورسعيدي محمد حافظ، وديوان "سطوة الحب" للشاعرة مرقت أبو فخر من شمال سيناء.