عبد الرحمن: أسعار وزارة التموين للقمح المصري غير مرضية للفلاح

أكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن أسعار توريد القمح المعلن عنها من قبل وزارة التموين، غير مرضية للفلاح المصري ، موضحا أن الوزارة تقوم بالتعامل مع الفلاح معاملة التاجر.



وأضاف "عبدالرحمن" في تصريحات هاتفية لبرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، أن الأسعار العالمية للقمح الروسي تعادل 238 دولارا، وهو مايعادل أسعار القمح المصري، موضحا أن القمح الروسي سيئ للغاية ويتفوق عليه المصري بدرجات عالية معلقا: "القمح المصري يجب أن يزيد في السعر على الروسي".



وأكد أن السعر العادل للقمح المصري هو " 800 جنيه "، نظرا لجودة القمح المصري، مطالبا الوزارة بإعلان الأسعار قبل التحرك للزراعة.



وأشاد نقيب الفلاحين بالصوامع التي تم تدشينها داخل الدولة، قائلا :" إنها ستحفاظ على القمح بدلا من إهدارها داخل الشون ".