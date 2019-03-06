ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عبد الرحمن: أسعار وزارة التموين للقمح المصري غير مرضية للفلاح

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:33 م
حسين عبد الرحمن،
حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين
حسام الحارتي
أكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن أسعار توريد القمح المعلن عنها من قبل وزارة التموين، غير مرضية للفلاح المصري ، موضحا أن الوزارة تقوم بالتعامل مع الفلاح معاملة التاجر.

وأضاف "عبدالرحمن" في تصريحات هاتفية لبرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، أن الأسعار العالمية للقمح الروسي تعادل 238 دولارا، وهو مايعادل أسعار القمح المصري، موضحا أن القمح الروسي سيئ للغاية ويتفوق عليه المصري بدرجات عالية معلقا: "القمح المصري يجب أن يزيد في السعر على الروسي".

وأكد أن السعر العادل للقمح المصري هو " 800 جنيه "، نظرا لجودة القمح المصري، مطالبا الوزارة بإعلان الأسعار قبل التحرك للزراعة.

وأشاد نقيب الفلاحين بالصوامع التي تم تدشينها داخل الدولة، قائلا :" إنها ستحفاظ على القمح بدلا من إهدارها داخل الشون ".

ترشيحاتنا

الزمالك حائر بين علاء مقلد واسماعيل يوسف لـ رئاسة بعثة الجزائر

رئيس نادي الجونة: لا نفكر في البقاء بالدوري

بوتين يحذر: الاستخبارات الأجنبية تسعى لزيادة نشاطها في روسيا

لطيفة تتعرض للنصب

تعليق مؤثر من المستكاوي عقب وداع ريال مدريد لـ دوري أبطال أوروبا

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الجمهورية

الأهلي يفوز على بيراميدز في بطولة الجمهورية

محافظ كفرالشيخ يحيل 19 موطفًا و3 أطباء للتحقيق

بيان عاجل من الجيش الجزائري حول الأوضاع الأمنية

النجوم يساندون مها أحمد ومجدي كامل بعد تدهور الحالة الصحية لنجلهما

العثور على جثة موظف بترول بـ شقته في السويس

مفاجأة.. ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع أحمد حجازي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

فيديو

فيديوجراف| الحب والسياسة ..قصص ترويها العملات النقدية‎
100 مليون صحة: إجراء المسح لـ 43 مليونا و405 آلاف و774 موطنا
استمرار مصارعة الجمال في باكستان رغم تجريمها.. فيديو
شاهد.. لقطات نادرة لـ لطفي لبيب من كواليس إتش دبور وسيما علي بابا
هانم أحمد: المدرس الياباني يهتم بالناحية الشخصية للطفل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟