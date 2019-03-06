ترامب يطلق حربا سياسية من أجل البقاء في السلطة.. الرئيس الأمريكي يلم شمل الحزب الجمهوري.. ويمنع مستندات مهمة عن مجلس النواب

ترامب يشن حربا سياسية من أجل البقاء في منصبه

الرئيس الأمريكي ينجح في توحيد صفوف حزبه الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية

السلطة التنفيذية تفرض سيطرتها على السجلات السرية



قالت الشبكة إن بيرني ساندرز، وكل أعضاء البيت الأبيض سيتم إستدعائهم في التحقيق حول اتهام الرئيس الأمريكي بحنث اليمين الدستوري، وسيتم جلب أغلب العاملين في البيت الأبيض إلى الكونجرس للتحقيق، إلا أنها رأت أن ترامب سيمر من هذه المعضيلة، باعتباره قاوم مشاكل أكبر منها، واستطاع العبور منها دون أي خسائر تذكر.



وأشارت إلى أن خلافه مع الحزب الديمقراطي، سوف يعمل على توحيد الحزب الجمهوري خلفه- وسط بعض الإشارات على وقوع بعض الصدع بين أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ، على الأقل، حول إعلان الطوارئ الوطني بسبب بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.



ورأت أن هذه الاجراءات ستقوي قاعدة ترامب، وخاصة قبل فترة الانتخابات الرئاسية 2020، وهو ما يعني أنه يستطيع تجنب الاستراتيجيات الخطيرة من قبل أعضاء الكونجرس، مثل إغلاق الحكومة الكارثي، للحفاظ على تحفيز قواته قبل الانتخابات.



إدراك الحزب الديمقراطي



قالت الشبكة إن تخطيط المسؤولون في الإدارة الأمريكية بالتراجع عن مطالب الشهود الموسعة في قضايا اتهام الرئيس، والحفاظ على ما يقولون إنه حق الرئيس في السرية، وهي علامة على أن معارك شرسة تلوح في الأفق حول امتياز السلطة التنفيذية، وهو ما ظهر في شكوى رئيس مجلس النواب إيليا كامينجز من أن البيت الأبيض رفض طلبات الحصول على وثائق وشهود لإجراء تحقيق حول منح ترخيص أمني إلى صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في الجناح الغربي.



واعتبرت الإدارة الأمريكية أن رئيس مجلس النواب طلب بعض المستندات السرية التي ليس من حقه، السؤال عنها، والكشف عنها.



وأشارت إلى أن هذا الأمر كشف أمام الحزب الديمقراطي أن دائرة الرئيس الأمريكي بدأت في الاتساع والسيطرة، حيث لم يستطع المجلس الحصول على المستندات التي يرغب فيها.

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرا كشفت فيه عن معارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسية للبقاء في السلطة، والحفاظ على مكانه، واصفة حياته بأنها كانت عبارة عن قتال للبقاء على قيد الحياة بين منافسيه.وقالت الشبكة إن الرئيس الأمريكي استخدم الغش في الحياة الشخصية والمهنية مرارا وتكرارا، حتى وصل إلى مكانته الحالية كرئيس للولايات المتحدة.وأضافت الشبكة أن ترامب الذي واجه منذ توليه منصبه العديد من المصاعب وعلى رأسها، لجنة الكونجرس للتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي فاز بها في عام 2016، إلى قضايا متعلقة بالمحامي الخاص به، إلا أنه استطاع في النهاية العودة مرة أخرى.وأكدت أن ترامب وحده هو الرئيس الذي استطاع تحمل المتاعب والصعاب التي واجهته منذ توليه هذا المنصب، الأهم في العالم، إلا أن هذا هو الاعتقاد الدائم لدى ترامب حيث أن شعاره هو أن الحياة تحتاج إلى الكفاح من أجل البقاء.ورأت الشبكة أن الولايات المتحدة على وشك الانجرار إلى صراع ترامب الأكثر وجوديًا حتى الآن، وإن البقاء على قيد الحياة بمعنى شخصي وسياسي هي معركة ترامب هذه الأثناء، وذلك مع اقتراب تقديم تقرير روبرت مولر، قائد لجنة الكونجرس في التحقيق حول التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه أعضاء الحزب الديمقراطي بالكونجرس عزله من منصبه.