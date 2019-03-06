قراءات فى شعر العامية بثقافة المنيا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث اقامت مكتبة العمارية ورشة رسم بمناسبة عيد الأم وذلك مع طلبة وطالبات من مدرسة العمارية الغربية الإعدادية وقد تبارى كلا من الطلبة والطالبات على مدار اليومين فى إظهار مهاراتهم وإبداعاتهم فى الرسم وعبر كلا منهم فى رسمه عن الهدية التى سيقدمها لأمه فى عيدها كرمز للوفاء والحب.



كما نظم قصر ثقافة المنيا أمسية شعرية بعنوان "قراءات في شعر العامية" شهادة أدبية بحضور نخبة من أدباء وشعراء المنيا بجانب ورشة تدريبية على كتابة السيناريو حاضرها الشاعر جابر الزهيرى وذلك بالتعاون مع إتحاد الكتاب فرع المنيا تناول فيها التعريف بفن السيناريو والفرق بينة وبين القصة القصيرة.



وأقامت مكتبة الطفل والشباب بقرية نواى بعمل ندوة بعنوان قصة سيدنا عيسى عليه السلام شرح فيها أحمد فتحي قدرة الله تعالى فى ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام وأيضا قدرته فى جعله يتكلم فى المهد صبيا.



كما أقام بيت ثقافة العدوة ورشة فنية لتعليم الرسم لذوى القدرات الخاصة بمركز ذوى القدرات الملحق بمدرسة العدوة الإبتدائية وتدريبهم على رسم الأشكال والمناظر بالألوان العادية وكيفية صناعة موضوع معين يعبر به الأطفال عن المرحلة الخاصة بهم وبأعمارهم الصغيرة.



كما عقد قصر ثقافة مغاغة ندوة تمكين ثقافى بعنوان تعديل "سلوك أولياء الامور لذوى القدرات الخاصة حاضرها رجب أحمد محمد وعلى سيد على وقامت بلغة الإشارة دعاء سعد حسن تناولت المحاضرة أهمية دور الأسرة فى تدريب الأطفال ذوى القدرات الخاصة وسعى أولياء الأمور لتذويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة وأهمية دور المدرسة فى توعية أولياء الأمور والاهتمام بالطلبة وتنمية مهاراتهم ومواهبهم.



