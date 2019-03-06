٥٩٩ ألفا و٤٩٦ طالبا مستهدفون في حملة التقزم والانيميا بالمنوفية





وأضاف أن إجمالي المعاهد المستهدفة من الفحص هو ١٧٢ معهدا وعدد الطلبة المستهدفين من الفحص ٥٩٩ الفا و٤٩٦ طالبا.



وأكد ان عدد الفرق المشتركة في الحمله هم ٢٥ فرقة تم توزيعها في الحضر وعدد ٢١٦ فرقة تم توزيعها في الريف حيث أن كل فريق مكون من عدد ٢ ممرضة وفني معمل وتقوم الفرقة بقياس الطول والوزن والهيموجلوبين.

قال الدكتور نصيف حفناوي العفيفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ان حملة الكشف عن للتقظم والأنيميا تستهدف فحص ٨٦٧ من المدارس الابتدائية مقسمة الي عدد ١٥٩ مدرسة ابتدائية في الحضر وعدد ٧٠٨ مدارس ابتدائية في الريف وعدد المعاهد الأزهرية هي ١٤ معهدا في الحضر وعدد ١٥٨ معهدا في الريف.