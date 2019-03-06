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التموين: أسعار توريد القمح جاءت بعد استشارة الخبراء

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:33 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام الحارتي
أعلن وائل عباس، معاون وزير التموين والتجارة الخارجية، عن أسعار توريد القمح من المزارعين قائلا:" 685 جنيها لدرجة 23.5 و670 لدرجة 23".

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، أن أسعار توريد القمح جاءت على رأي الخبراء و باستشارة جميع الجهات المعنية داخل الدولة.

وأوضح  أنه يتم دراسة التكلفة الخاصة بالفدان لتوفير أرباح الفلاح المصري ، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة ومعاينة جميع الساعات التخزينة داخل الدولة لتجميع الأقماح الموردة من المزراعيين .

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