التموين: أسعار توريد القمح جاءت بعد استشارة الخبراء

أعلن وائل عباس، معاون وزير التموين والتجارة الخارجية، عن أسعار توريد القمح من المزارعين قائلا:" 685 جنيها لدرجة 23.5 و670 لدرجة 23".



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، أن أسعار توريد القمح جاءت على رأي الخبراء و باستشارة جميع الجهات المعنية داخل الدولة.



وأوضح أنه يتم دراسة التكلفة الخاصة بالفدان لتوفير أرباح الفلاح المصري ، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة ومعاينة جميع الساعات التخزينة داخل الدولة لتجميع الأقماح الموردة من المزراعيين .

