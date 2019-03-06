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أخبار العالم

لافروف: هناك تعاون إماراتي روسي في المجال النووي

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:28 م
عبد الله بن زايد
عبد الله بن زايد وسيرجي لافروف
حسام رضوان
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن هناك تعاونا "إماراتي-روسي" في مجال الطاقة النووية السلمية بجانب التعاون العسكري والاقتصادي.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال لافروف إن هناك تعاونا عسكريا وتقنيا بين روسيا والإمارات، وأن البلدين يسعيان للقضاء على التطرف والإرهاب في المنطقة.

وأضاف أنه ناقش مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

وعن قضايا المنطقة قال لافروف " نسعى للقضاء على التطرف والإرهاب في المنطقة و نؤيد حل قضايا المنطقة من خلال الحلول السياسية، ونؤيد حل القضية الفلسطينية من خلال القرارات الدولية".

ولفت إلى أن تركيا لديها مسؤوليات في الفصل بين المعارضة السورية وجبهة النصرة، في إطار التنسيق بين أنقرة وموسكو في سوريا.

وأشاد بدور الإمارات في تمهيد الطريق للحل السياسي في ليبيا.

وحول توتر الخلافات مع الولايات المتحدة، شدد على أن روسيا لن تنجر إلى سباق تسليح جديد، وأنها لم ترفض أي تنسيق مع الولايات.

ونوه بأن موسكو ستحافظ على حقها في الرد بالمثل على أي خيار أميركي بشأن نشر الصواريخ في العالم.

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