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أخبار العالم

البيت الأبيض ينتقد تفكير بعض أعضاء "الشيوخ" الجمهوريين في التصويت ضد "الطوارئ"

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:29 م
صدى البلد
أ ش أ
انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الذين يدرسون الانضمام للديمقراطيين لحظر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ لضمان الحصول على تمويل بناء جدار حدودي جنوبي البلاد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض - في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الأربعاء - إنه على الجمهوريين أن "يقوموا بوظيفتهم"، قبل تصويت مرتقب على قرار قد ينهي حالة الطوارئ التي يخطط ترامب إعلانها ويضع ترامب على مسار إصدار أول فيتو رئاسي منذ توليه الحكم، كما ألقت باللوم على إخفاق مشرعي مجلس النواب في الاستثمار في أمن الحدود.

وأضافت ساندرز - موجهة حديثها للجمهوريين في الكونجرس - : "إذا كنتم قد فعلتم ما تم انتخابكم لأجله من الأساس، لم يكن الرئيس قد اضطر لإصلاح تلك المشكلة بنفسه عبر إعلان حالة الطوارئ.. الرئيس ترامب لديه السلطة المطلقة، بل في الحقيقة لديه واجب لإعلان حالة الطوارئ الوطنية لإصلاح الأزمة التي نواجهها على حدودنا".

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي يعقد الأسبوع المقبل تصويتا على قرار حظر ترامب من إعلان حالة الطوارئ الوطنية، لكن مجموعة من السناتورات الجمهوريين أعلنوا أنهم سيصوتون لصالح القرار، ما يضمن تمريره.

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