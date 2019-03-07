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تعليم

طالبة بـ بيطري بنها تشارك في مؤتمرعلمي بجنوب إفريقيا ..صور

الخميس 07/مارس/2019 - 07:48 ص
الطالبة
الطالبة
إبراهيم الهوارى
قال الدكتور محمد محمدى غانم عميد كلية الطب البيطرى بمشتهر – جامعة بنها أن الطالبة يسرية احمد المقيدة بالمستوى الرابع ببرنامج "الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية" قامت بتمثيل الكلية والبرنامج وشاركت في مؤتمر علمي دولي بجنوب أفريقيا.

وأشار غانم إلى أنه التقى بالطالبة فور عودتها ووجه لها الشكر والتقدير كما وجه العميد الدعم الكامل للطالبة وغيرها من الطلاب المتفوقين نحو المزيد من التقدم خلال المرحلة القادمة وتمثيل الكلية في مختلف المؤتمرات العلمية.

وقدم الدكتور غانم الشكر للدكتور مسعد جمال الدين أحمد وقسم الفارماكولوجيا وجميع الأقسام العلمية التي شاركت في بناء القدرات العلمية لكوادر طلابية بكفاءة عالية تتمكن من تمثيل كليتنا العريقة في المحافل الدولية.
طالبة بـ بيطري بنها تشارك في مؤتمرعلمي بجنوب إفريقيا ..صور
طالبة بـ بيطري بنها تشارك في مؤتمرعلمي بجنوب إفريقيا ..صور
طالبة بـ بيطري بنها تشارك في مؤتمرعلمي بجنوب إفريقيا ..صور

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