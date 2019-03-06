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قطر تتخلص من طائرات إيرباص

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:40 م
أمير قطر
أمير قطر
رويترز
قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطريةـ، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستبدأ في التخلص تدريجيا من طائراتها إيرباص ‭‭A380‬‬ اعتبارا من 2024.

وأبلغ الباكر الصحفيين خلال معرض "آي.تي.بي" للسياحة في برلين: "سنبدأ التخلص تدريجيا من الطائرة ‭‭A380‬‬ حالما تبلغ العاشرة من العمر"، مضيفا أن الشركة حصلت على أولى طائراتها من هذا الطراز في عام 2014.

وأعلنت ايرباص الشهر الماضي أنها ستتوقف عن إنتاج الطائرة ‭‭A380‬‬ العملاقة في 2021 بعد مبيعات هزيلة.

وقال الباكر إنه "مرتاح جدا" بشأن بريكست، مضيفا أن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يغير رأي الشركة بشأن حصتها في آي.أيه.جي.

وقال الباكر "نحن منخرطون في الأجل الطويل. إنه استثمار ناجح للغاية".

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