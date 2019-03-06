قطر تتخلص من طائرات إيرباص

قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطريةـ، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستبدأ في التخلص تدريجيا من طائراتها إيرباص A380 اعتبارا من 2024.
وأبلغ الباكر الصحفيين خلال معرض "آي.تي.بي" للسياحة في برلين: "سنبدأ التخلص تدريجيا من الطائرة A380 حالما تبلغ العاشرة من العمر"، مضيفا أن الشركة حصلت على أولى طائراتها من هذا الطراز في عام 2014.
وأعلنت ايرباص الشهر الماضي أنها ستتوقف عن إنتاج الطائرة A380 العملاقة في 2021 بعد مبيعات هزيلة.
وقال الباكر إنه "مرتاح جدا" بشأن بريكست، مضيفا أن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يغير رأي الشركة بشأن حصتها في آي.أيه.جي.
وقال الباكر "نحن منخرطون في الأجل الطويل. إنه استثمار ناجح للغاية".
وأبلغ الباكر الصحفيين خلال معرض "آي.تي.بي" للسياحة في برلين: "سنبدأ التخلص تدريجيا من الطائرة A380 حالما تبلغ العاشرة من العمر"، مضيفا أن الشركة حصلت على أولى طائراتها من هذا الطراز في عام 2014.
وأعلنت ايرباص الشهر الماضي أنها ستتوقف عن إنتاج الطائرة A380 العملاقة في 2021 بعد مبيعات هزيلة.
وقال الباكر إنه "مرتاح جدا" بشأن بريكست، مضيفا أن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يغير رأي الشركة بشأن حصتها في آي.أيه.جي.
وقال الباكر "نحن منخرطون في الأجل الطويل. إنه استثمار ناجح للغاية".