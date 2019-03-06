الزمالك يقترب من إقناع صفقة الأهلي بالتوقيع

دخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات قوية مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي للاستعانة بخدماته في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



ويرغب مجلس الزمالك فى تدعيم مركز حراسة المرمى مع الثنائى محمود عبدالرحيم جنش وعماد السيد بجانب الناشئ عمرو صلاح .



وأشارت المصادر داخل نادى الزمالك إلى أن مسئولا كبيرا بالقلعة البيضاء نجح فى إقناع عامر عامر بالتوقيع للقلعة البيضاء وإثنائه عن التوقيع للغريم التقليدى الأهلى .