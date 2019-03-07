وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان معرض دمنهور الرابع للكتاب

تفتتح الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء هشام آمنة اليوم الخميس فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا معرض دمنهور الرابع للكتاب بمكتبة مصر العامة.



يحضر الافتتاح، نخبة من رموز الأدب والفكر والثقافة والفن وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية .



ويستمر المعرض على مدار 10 أيام حتى السبت المقبل الموافق 3/16 كما تتضمن فعاليات الافتتاح عقد مؤتمر صحفى بالمكتبة وعدد من الندوات والمحاضرات والمسابقات الثقافية.