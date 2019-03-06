شاهد.. عمليات إطفاء لحرائق وإبطال مفعول عبوات فى اليوم العالمي للحماية المدنية

احتفلت وزارة الداخلية باليوم العالمي للحماية المدنية بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية، بحضور عدد من مساعدي الوزير وأسر شهداء ومصابي الحماية المدنية.



ومن المقرر أن تقوم الإدارة خلال الاحتفال بعرض أحدث أجهزة الحماية المدنية وأجهزة الكشف عن المفرقعات.



يأتي ذلك في ضوء احتفال وزارة الداخلية باليوم العالمى للحماية المدنية الموافق الأول من مارس من كل عام، وتحت رعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.