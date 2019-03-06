نوال الزغبى تبرز أنوثتها بجمبسوت أنيق..صور

شاركت الفنانة اللبنانية متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، وذلك خلال حفل توقيع ألبومها "كدة باي" فى إحدى الفنادق ب بيروت.



خطفت نوال الأنظار بإطلالتها الراقية خلال الحفل، حيث ظهرت بـ جمبسوت نبيتى ذا أكمام طويلة، تميز بحزام عريض حول منطقة الخصر كشف عن قوامها الرشيق، وحمل التصميم توقيع دار الأزياء العالمية لابورجوازي.



وأكملت الفنانة اللبنانية إطلالتها بمجوهرات فخامة من دار YEPREM، فيما اعتمدت على شعرها المموج منسدلا على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا متناسقا مع إطلالتها الساحرة.