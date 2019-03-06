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مصر الثورة: المصريون لا ينساقون وراء شائعات جماعة الإخوان الإرهابية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:36 م
إيهاب يونس، نائب
إيهاب يونس، نائب رئيس حزب "مصر الثورة"
أسامة على
قال إيهاب يونس، نائب رئيس حزب "مصر الثورة"، إن قوى الشر تستخدم سلاح الشائعات ببث معلومات مغلوطة عن الأوضاع في مصر من منافذ جماعة "الإخوان" الإرهابية الإعلامية خارج مصر، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وأضاف "يونس"، في تصريح منذ قليل، أن المصريين بوعيهم السياسي والثقافي يعلمون علم اليقين بمُخططات تلك الجماعات والأنظمة التخريبية ولا ينساقون وراء تلك الشائعات، موضحا أن الهدف الرئيسي من ترويج الشائعات من هؤلاء هو تعطيل الرأي العام المصري عن الإنجازات التي تحققها الدولة في كل وقت.

وأوضح أن حزب "مصر الثورة" ينظم العديد من الندوات للمواطنين حول مواجهة الشائعات، مشيرا إلى أن سلاح مواجهة الشائعات يتطلب سرعة توضيح حقيقة القضايا التي تقوم بإثارتها قوى الشر كما يفعل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بإصدار بيانات من بين الحين والآخر بتوضيح المعلومات التي تروجها الجماعات المُعادية للوطن.

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