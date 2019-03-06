حكاية أول جيل تاريخي لـ ريال مدريد: خريجو جامعة كامبريدج أسسوا فريق السماء



ودع نادي ريال مدريد الأسباني بطولة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته مساء أمس الثلاثاء على ملعبه من نادي أياكس أمستردام الهولندي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وبهذه الخسارة انتهت هيمنة ريال مدريد ولو بشكل مؤقت على بطولة دوري الأبطال، حيث ظل الريال 1012 يوماً مهيمناً على أهم بطولة في عالم كرة القدم بعدما حاز عليها لثلاث مرات على التوالي.

واليوم السادس من مارس يُصادف تاريخ تأسيس النادي الملكي قبل أكثر من مائة عام، ففي السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر كان العالم يتهيأ لتأسيس واحد من من أعظم أندية العالم في كرة القدم إن لم يكن أعظمهم على الإطلاق، بينما كانت عقارب الساعة تدق لانتهاء عام 1897، كان أساتذة وطلاب مركز مؤسسة التعليم الحرة، الذين تخرجوا من جامعة إكسفورد وكامبريديج، يمارسون لعبة كرة القدم، بمدينة مدريد الإسبانية.





لحظات مرت على الطلبة والأساتذة جال في خاطرهم تأسيسي فريق لممارسة كرة القدم، بدأو بتأسيس فريق أسموه فريق السماء "سكاي لكرة القدم"، كانوا لاعبوا فريق السماء يمارسون الكرة نهار كل يوم أحد في منطقة مونكلوا الواقعة في مدريد.

بداية التأسيس وفي عام 1900 انقسم الفريق إلى فريقين مختلفين أحدهما سمي بفريق مدريد لكرة القدم، والآخر سمي بفريق مدريد الرياضي، وانقسم الفريق الأخير مرة أخرى عام 1902، ليتأسس الفريق المعروف حالياً ريال مدريد، كان هذا الإنقسام في مثل هذا اليوم السادس من مارس قبل نحو مائة و16 عاماً.

أول بطولة رسمية وبعد ثلاث سنوات من التأسيس، في عام 1905، استطاع الفريق المسمى آنذاك مدريد الرياضي بالفوز بأول بطولة رسمية محلية وذلك بعد الفوز على أتلتيك بيلباو في نهائي كأس إسبانيا، واستطاع الفريق المحافظة على لقب البطولة لمدة أربعة أعوام متتالية، حيث كانت هي البطولة الوحيدة الرسمية المقامة آنذاك.





"ملعب الكامب نو" وكان النادي من الاعضاء المؤسسين للإتحاد الإسباني لكرة القدم في 4 يناير 1909, حيث مثل الفريق رئيسه أدولفو ملينديز للتوقيع على اتفاقية تأسيس الاتحاد الإسباني.

وفي عام 1912، انتقل الفريق لملعبه الجديد والذي يسمى "كامب نو"، بعد أن كان الفريق يتنقل من مكان لأخر لعدم توفير ملعب خاص به.

ريال مدريد وفي عام 1920، تم تعديل مسمى الفريق ليصبح باسم ريال مدريد من قبل ملك إسبانيا ألفونسو الثالث عشر حيث منح لقب "ريال" والتي تعني ملكي للفريق. بينما في عام 1929، انطلق الدوري الإسباني لكرة القدم، وتصدر ريال مدريد الترتيب حتى آخر مباراة في الموسم، ولكنه خسر آخر مباراة أمام أتلتيك بيلباو في سان ماميس وخسر بالتالي صدارته والبطولة.

