حكاية أول جيل تاريخي لـ ريال مدريد: خريجو جامعة كامبريدج أسسوا فريق السماء

ودع نادي ريال مدريد الأسباني بطولة دوري أبطال أوروبا
بعد خسارته مساء أمس الثلاثاء على ملعبه من نادي أياكس أمستردام الهولندي بأربعة
أهداف مقابل هدف وحيد، وبهذه الخسارة انتهت هيمنة ريال مدريد ولو بشكل مؤقت على
بطولة دوري الأبطال، حيث ظل الريال 1012 يوماً مهيمناً على أهم بطولة في عالم كرة
القدم بعدما حاز عليها لثلاث مرات على التوالي.
واليوم السادس من مارس يُصادف تاريخ تأسيس النادي الملكي
قبل أكثر من مائة عام، ففي السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر كان العالم يتهيأ لتأسيس
واحد من من أعظم أندية العالم في كرة القدم إن لم يكن أعظمهم على الإطلاق، بينما كانت
عقارب الساعة تدق لانتهاء عام 1897، كان أساتذة
وطلاب مركز مؤسسة التعليم الحرة، الذين تخرجوا من جامعة إكسفورد وكامبريديج، يمارسون
لعبة كرة القدم، بمدينة مدريد الإسبانية.
لحظات مرت على الطلبة والأساتذة جال في خاطرهم تأسيسي فريق لممارسة كرة القدم، بدأو بتأسيس فريق أسموه فريق السماء "سكاي لكرة القدم"، كانوا لاعبوا فريق السماء يمارسون الكرة نهار كل يوم أحد في منطقة مونكلوا الواقعة في مدريد.
بداية التأسيس
وفي عام 1900 انقسم الفريق إلى فريقين مختلفين أحدهما سمي بفريق مدريد لكرة القدم، والآخر سمي بفريق مدريد الرياضي، وانقسم الفريق الأخير مرة أخرى عام 1902، ليتأسس الفريق المعروف حالياً ريال مدريد، كان هذا الإنقسام في مثل هذا اليوم السادس من مارس قبل نحو مائة و16 عاماً.
أول بطولة رسمية
"ملعب الكامب نو"
وكان النادي من الاعضاء المؤسسين للإتحاد الإسباني لكرة القدم في 4 يناير 1909, حيث مثل الفريق رئيسه أدولفو ملينديز للتوقيع على اتفاقية تأسيس الاتحاد الإسباني.
وفي عام 1912، انتقل الفريق لملعبه الجديد والذي يسمى "كامب نو"، بعد أن كان الفريق يتنقل من مكان لأخر لعدم توفير ملعب خاص به.
ريال مدريد
وفي عام 1920، تم تعديل مسمى الفريق ليصبح باسم ريال مدريد من قبل ملك إسبانيا ألفونسو الثالث عشر حيث منح لقب "ريال" والتي تعني ملكي للفريق.
بينما في عام 1929، انطلق الدوري الإسباني لكرة القدم، وتصدر
ريال مدريد الترتيب حتى آخر مباراة في الموسم، ولكنه خسر آخر مباراة أمام أتلتيك بيلباو
في سان ماميس وخسر بالتالي صدارته والبطولة.
أول بطولة دوري
فقد حل وصيفاً للبطل حينها برشلونة، وبفارق نقطة واحدة، لكن الريال أحرز أول بطولة دوري في تاريخه بموسم 1931–32، وأتبعه في الموسم التالي بالفوز بالبطولة مرة أخرى، ليصبح أول فريق يحرز بطولة الدوري مرتين على التوالي منذ بدايتها.
أكثر من مائة و17 عاماً مروا على تأسيس ذلك النادي العريق
الذي اختير كأفضل فريق كرة قدم في القرن العشرين، وقد فاز بالدوري الإسباني 33 مرة
، وتسعة عشر مرة بكأس ملك إسبانيا وأحرز رقماً قياسياً بحيازته 13 بطولة في دوري أبطال
أوروبا، وهو أيضا أحد أعضاء جي 14 للأندية القيادية في أوروبا التي تم إلغاؤها حاليًا
واستبدلت بـرابطة الأندية الأوروبية.