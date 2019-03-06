حبيب ريتا أورا ينفصل عنها بعد شهرين لسبب غريب ..صور

كشفت تقارير بالصحف الأجنبية ان المغنية البريطانية ريتا أورا تعيش صدمة وحالة نفسية سيئة بعد انفصال حبيبها أندرو جروفيلد عنها بعد علاقة استمرت شهرين فقط .



واشارت التقارير الى ان أندرو انفصل عن ريتا لانه يريد مزيدا من الخصوصية في حياته رغم انها تكتمت على اية تفاصيل تخص علاقتهما ولم تقم بنشر اي صور لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي .



واكدت التقارير ان الانفصال تم بين الثنائي الشهير في هدوء وبشكل ودي ولكن النجمة العالمية تشعر بالحزن الشديد.



ومن جهة اخرى ، تواصل ريتا أورا تقديم حفلات جولتها الغنائية في عدد من الدول الاوروبية و تتألق في كل حفل ولم يظهر عليها اي علامات حزن.