خلال اجتماع الدورة الـ151 لوزراء الخارجية العرب.. إشادة بنجاح القمة العربية الأوروبية التاريخية في شرم الشيخ.. والحلول العسكرية لن تحسم النزاعات الأهلية بالمنطقة

مصر مستمرة فى محاربة الإرهاب بالتعاون مع أشقائها العرب

أبو الغيط:

الحلول العسكرية لن تحسم النزاعات الأهلية بالمنطقة



عقد وزراء الخارجية العرب اجتماع دورتهم الـ ١٥١، اليوم بمقر الجامعة العربية، برئاسة الصومال خلفًا للسودان.



وأشاد عدد كبير من الوزراء خلال كلماتهم بالاجتماع، بنجاح القمة العربية الأوروبية الأولى التى استضافتها شرم الشيخ فى شهر فبراير الماضى، ونجاح مصر فى الإعداد الجيد لها وخروجها بنتائج مهمة للعرب والأوروبيين، ووصفوا القمة بـ "التاريخية".



وأكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر ستستمر مع أشقائها من الدول العربية فى محاربة التطرف والإرهاب، بمواجهة لا هوادة فيها حتى دحر هذا الخطر تمامًا ونهائيًا من المنطقة.



مواجهة الإرهاب



وقال شكرى خلال كلمته بالاجتماع: "لقد ضقنا ذرعًا من استمرار التراخي في مواجهة خطر الإرهاب المستشري في المنطقة، والذي يحظى بدعم مباشر من أطراف إقليمية معروفة توجهاتها، وقنوات إمدادها، بل وسبق وأن ضبطت من قبل أجهزة الأمم المتحدة بالجرم المشهود تنقل سلاحًا وعتادًا وأموالًا ومقاتلين لبؤر التوتر في المنطقة".



وأكد أن المقاربة الشاملة فى تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، هي الآن أكثر إلحاحًا مما مضى، فلن يكتب لمنطقتنا أن تتخلص من خطر الإرهاب بشكل كامل ونهائي، إلا من خلال هذه المقاربة الشاملة التي تكافح الإرهاب أمنيًا، وتمنع في الوقت نفسه مصادر دعمه وتمويله، وتئد منابعه الأيديولوجية المتطرفة الساعية إلى تجنيد المزيد من الإرهابيين والترويج لطروحاتهم الشاذة، وقال: "من البديهي، أن مثل هذه المقاربة الشاملة تستلزم بكل وضوح مواجهة حاسمة مع أي طرف، شقيق أو جار، يتورط في احتضان العناصر الإرهابية أو دعمها بأي شكل من الأشكال".



وأكد شكرى أن القضية الفلسطينية قضية العرب الرئيسية، ولازالت تتطلب تكثيف الجهود لاستعادة المفاوضات الجادة التي ستفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية..وشدد على دعم مصر الكامل لجهود الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه المشروعة، ورفضها لأية إجراءات أحادية ترمي لتكريس واقع الاحتلال على الأرض.. كما شدد على أهمية التمسك الكامل بمبادرة السلام العربية بصيغتها التي أقرها العرب وتمسكوا بها منذ أكثر من سبعة عشر عامًا، وقال إن تلك الصيغة لازالت تمثل الإطار الأنسب والمعادلة الدقيقة المطلوبة لاستئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق سلام شامل وعادل بما يتيح الانتقال إلى مرحلة السلام والتعاون الإقليمي بين الجميع.



نزيف الدم



وأضاف شكرى خلال كلمته أنه لم يعد مقبولا أن يستمر نزيف الدم واستنزاف الموارد في بؤر الأزمات المفتوحة في المنطقة.. وتساءل: "ألم يئن الأوان للعودة لمفاوضات جادة ونزيهة تفضي للتسوية السياسية الضرورية للأزمة في سوريا الشقيقة، بما يحقق المطالب المشروعة للشعب السوري، ويستعيد بناء مؤسسات الدولة السورية، ويتيح مواجهة الإرهاب وعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي بين أشقائها العرب؟".. كما قال: "ألم يحن الوقت لطي الصفحة الحزينة التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، وأن يتم تنفيذ كافة مكونات مبادرة الأمم المتحدة بما يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية وعودة مؤسسات الدولة الليبية واستعادة وحدة جيشها وتمكينه من استئصال الإرهاب البغيض، والتصدي لكافة قوى التطرف المدعوم من جهات إقليمية نعرف جميعًا توجهاتها ودورها في إشعال أزمات المنطقة؟".. وأضاف: "ألا يكفي ما أزهق من دم وموارد فى اليمن لإثبات أنه لا حلًا عسكريًا في اليمن، ولا مجال للاستقواء بأطراف إقليمية لفرض الأمر الواقع بالقوة على أبناء الوطن الواحد، ولا مفر من العودة للحوار السياسي على قاعدة قرار مجلس الأمن رقم 2216 ومقررات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية؟".



كما أشاد شكرى خلال كلمته بمشاركة الدول العربية الشقيقة في أعمال القمة العربية الأوروبية التاريخية، وقال: "إننا نتطلع في مصر لمواصلة العمل مع أشقائنا العرب والدول الأوروبية الصديقة للبناء على ما تناولته القمة وترجمته لخطوات عملية للارتقاء بالعلاقات العربية-الأوروبية وتعزيز الرؤية المشتركة للتحديات التي نواجهها معًا عبر ضفتي المتوسط".



الحلول السياسية



وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أن الأوضاع العربية لا تزال تواجه تحدياتٍ صعبة على مختلف الجبهات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ولا زالت بعض دولنا تعيش أزماتٍ ممتدة لها تبعاتٌ إنسانية وأمنية تتجاوز حدودها، وتُلقي بظلالها على الوضع العربي برمته، وثمة جهودٌ مخلصة لتسوية هذه الأزمات، وهناك اقتناع متزايد لدى مختلف الأطراف بأن الحلول العسكرية لن تحسم هذه النزاعات ذات الطبيعة الأهلية، وأن الحلول السياسية وحدها هي الكفيلة بتحقيق استقرار على المدى الطويل يحفظ للدول وحدتها واستقلالها، "وجميعنا يعرف أن التئام جراح المجتمعات التي مزقها الصراع والإحتراب الداخلي تستلزم وقتًا وصبرًا ونفسًا طويلًا".



وقال أبو الغيط، خلال كلمته، إن انعقاد القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ الشهر الماضي مؤشر على استعادة الجسد العربي لعافيته وحرصه على الانخراط النشط مع التجمعات والتكتلات العالمية، وأضاف أن هذه القمة، التي عُقدت للمرة الأولى، حققت نجاحًا في التقريب بين منطقتين مركزيتين في الجغرافية الاقتصادية والسياسية في عالم اليوم.



وأشار إلى أن العالم العربي يُقدر الشراكة مع الجانب الأوروبي، كما يُقدر دور الاتحاد الأوروبي وثقله الاقتصادي على الصعيد الدولي، وقد مثلت هذه القمة فرصة ممتازة لحوار صريح بين الجانبين حول أولويات كل الطرف والاتفاق على أجندة المستقبل، وقال إن استقرار المنطقة العربية مهم لاستقرار الفضاء الأوروبي.. كما أكد أن القضية الفلسطينية حاضرةٌ في مكانها في صدارة الأولويات العربية، لأننا نُدرك جيدًا أن الاستقرار الدائم في المنطقة يتحقق فقط بتسوية عادلة تُفضي إلى انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.. وقال: "إننا جميعًا نتطلع إلى قمة ناجحة في تونس نهاية الشهر الجارى، ونأمل أن تضعنا هذه القمة على بداية طريق الخروج من الأزمات، واستعادة الاتزان للوضع العربي بعد سنوات مؤلمة كلّفت الأمة كلها الكثير من أمنها واستقرارها ومقدراتها".



مؤتمر صحفي



وأعلن أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الصومال فى ختام الاجتماع مساء اليوم، أنه تم التوافق خلال اجتماع الوزراء، على أن القمة العربية الاقتصادية التي تعقد كل أربعة أعوام يتم عقدها بالتزامن مع القمة العربية السياسية العادية سواء قبلها بيوم أو اليوم التالي في الدولة التي تستضيف القمة العادية.



وقال أبو الغيط إنه تم تناول كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتم التوافق بشأنها توافقا تاما، مشيرا الى أن الأجواء كانت إيجابية والدليل إن الاجتماع لم يستغرق أكثر من ساعتين.



وردا على سؤال حول حضور سوريا قمة تونس القادمة، قال أبو الغيط إن هذا الموضوع لم يطرح على الاطلاق سواء في شكل وثيقة أو مستند في الاجتماع، وكل ما طرح بشأن سوريا هو في إطار مساعدة الشعب السوري، وهناك قرار تم اعتماده من جانب وزراء الخارجية في هذا الإطار.



وأضاف أنه جرى الإعداد لقمة تونس المقرر عقدها نهاية شهر مارس الجارى بتنسيق وتعاون وتفاهم مع الجميع، مشيرا إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعد لهذه القمة سيعقد قبل يوم أو يومين من انعقاد القمة.



وفيما يتعلق بالاجتماع القادم لمجلس الجامعة على المستوى، الوزاري في دورته العادية، قال إبو الغيط لقد تقرر أن يكون يوم ١٠ سبتمبر القادم موعدا له.



تطورات المنطقة



وبحث وزراء الخارجية خلال اجتماعهم اليوم، مشروع جدول أعمال القمة العربية القادمة بتونس.. كما بحث الوزراء، التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.. كما ناقشوا التضامن من لبنان، وتطورات الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن، إلى جانب احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث، بالإضافة إلى اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية فى السودان، ودعم الصومال وجزر القمر القمر ، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الأريتري، بالإضافة إلى التدخلات الايرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الاسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلم، والعلاقات العربية مع التجمعات الاقليمية والدولية.. كما بحثوا موضوعات حول الشئون القانونية وحقوق الانسان، تتعلق بالارهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.