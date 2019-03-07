ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

الراعي مديرا للمزرعة التعليمية بـ طب بيطري بنها

الخميس 07/مارس/2019 - 07:47 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
وافق مجلس كلية الطب البيطرى بمشتهر – جامعة بنها برئاسة الدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية على تعيين الدكتور محمد الراعي متولي الأستاذ المساعد بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الإصطناعي مديرًا فنيًا للإشراف على المزرعة التعلمية بالكلية.

كما وجه مجلس الكلية الشكر والتقدير الى الدكتور عاطف سيد أحمد أستاذ مساعد الجراحة والتخدير والأشعة لما بذله من مجهودات وما تم إنجازه خلال فترة توليه منصب مدير المزرعة التعلمية بالكلية.

من جانبه قال الدكتور غانم ان كلية الطب البيطري أطلقت مشروع الصيدلية الخيرية بالتعاون مع كلية الطب البشري يتم من خلاله توفير الأدوية من خلال الشركات وتبرعات أعضاء هيئة التدريس حيث يتم صرفها من خلال الصيدلية الخيرية للعاملين والطلاب الغير قادرين بالكلية.

ترشيحاتنا

دراسة جديدة: ضاعف عمرك بهذه الطريقة

نجا بأعجوبة.. استخراج 40 قطعة معدنية من معدة مريض آكل المعادن

تعليق مثير من نضال الشافعي عن رد فعل الجمهور على أدواره في الشر

إسعاد يونس تستعيد ذكرياتها مع الزعيم في غاوي مشاكل

بنك التنمية الإفريقي: 40% ارتفاعا في قطاع السياحة بمصر خلال عام واحد

أستاذ مسالك يوضح كيفية التخلص من مشكلات الجهاز البولي

عودة من بعيد.. مانشستر يونايتد يحقق رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا

يمارس أعمال البنوك.. أقرض 281 مواطنا 120 مليون جنيه

سفير مصر بالكونغو: فيتا كلوب سيصعب المباراة على الأهلي

اكتشاف أقدم أدوات للوشم في العالم.. تم تصنيعها من عظام الإنسان

يتحدى العقوبات الأمريكية مجددا.. أردوغان: لن أتراجع عن شراء منظومة إس-400 الروسية

أفضل 7 هواتف ذكية لـ2019.. مقارنة مذهلة بين iPhone وSamsung وHuawei

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

سلمى حايك : لم أخضع لعمليات التجميل وزواجي من رجل أعمال فرنسي صدم الكثيرين..صور

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

فيديو

شيكابالا: فرجاني ساسي السهل الممتنع.. وأتمنى تواجد عبد الله السعيد في الزمالك ..فيديو
شيكابالا يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز لضمه ..فيديو
المرور تحذر من شبورة مائية كثيفة.. وتناشد الالتزام بالقواعد العامة
الأرصاد: طقس شتوي مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا
تعرف على سبب تعرض نضال الشافعي لـ انفصام في الشخصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟