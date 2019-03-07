الراعي مديرا للمزرعة التعليمية بـ طب بيطري بنها

وافق مجلس كلية الطب البيطرى بمشتهر – جامعة بنها برئاسة الدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية على تعيين الدكتور محمد الراعي متولي الأستاذ المساعد بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الإصطناعي مديرًا فنيًا للإشراف على المزرعة التعلمية بالكلية.



كما وجه مجلس الكلية الشكر والتقدير الى الدكتور عاطف سيد أحمد أستاذ مساعد الجراحة والتخدير والأشعة لما بذله من مجهودات وما تم إنجازه خلال فترة توليه منصب مدير المزرعة التعلمية بالكلية.



من جانبه قال الدكتور غانم ان كلية الطب البيطري أطلقت مشروع الصيدلية الخيرية بالتعاون مع كلية الطب البشري يتم من خلاله توفير الأدوية من خلال الشركات وتبرعات أعضاء هيئة التدريس حيث يتم صرفها من خلال الصيدلية الخيرية للعاملين والطلاب الغير قادرين بالكلية.