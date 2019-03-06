موسى: 87% من المشاركين باستطلاع الرأي يوافقون على فصل الموظف متعاطى المخدرات

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه بعد طرح البرنامج سؤالا عبر صفحته لاستطلاع آراء المواطنين حول مدي الموافقة على فصل الموظف متعاطى المخدرات، جاءت الاجابات خلال 5 دقائق أن هناك 87% من المشاركين في الاستطلاع وافق على الفصل بينما 13% منهم غير موافقين.



وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن الحكومة تواجه متعاطى المخدرات فى الجهاز الحكومى.



وأشار موسى إلى أن المواطنين مطالبون بالإجابة عن هذا السؤال.

