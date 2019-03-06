افتتاح مهرجان الأفلام اليابانية بمتحف البحرين الوطني

افتتح الفيلم الياباني "غنّ حياتي" مساء اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان الأفلام اليابانية، وذلك بحضور سفير اليابان لدى مملكة البحرين هيديكي إيتو، وعدد من المهتمين ومحبي الأفلام، بمتحف البحرين الوطني.



ويواصل المهرجان تقديم الأفلام المتنوعة من الدراما اليابانية في تمام الساعة 7 من مساء كل أربعاء حتى 27 مارس الجاري. حيث يُعرض في 13 مارس فيلم بعنوان "فانكوفر أساهي"، أما في تاريخ 20 مارس فيعرض فيلم "وعد الحياة". ويختتم المهرجان فعالياته مع فيلم بعنوان "بريق الحياة" في 27 مارس 2019.



يذكر أن مهرجان الأفلام اليابانية يقام بتعاونٍ ما بين هيئة البحرين للثقافة والآثار وسفارة اليابان في مملكة البحرين، وبدعم من مؤسسة اليابان، كما يأتي ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة 2019، الذي يحظى برعاية ذهبية من مجموعة gfh المالية، بنك البحرين الوطني ومؤسسة تمكين وبتلكو، أما الداعمون الفضّيون للمهرجان فهم شركة ألمنيوم البحرين ألبا، شركة مطار البحرين، السوق الحرة البحرين، بنك البحرين الكويت، شركة هواوي للاتصالات وشركة طيران الخليج.



كما يساهم في برنامج المهرجان عدد من السفارات لدى مملكة البحرين وهي سفارات كل من إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، فرنسا، ألمانيا، ومصر.