أحمد موسى يطالب بـ حملة للقضاء على تعاطى المخدرات على غرار 100 مليون صحة

طالب الإعلامي أحمد موسى، من جميع المؤسسات بعمل تحاليل لموظفيها للكشف عن من يتعاطى مخدرات.



وطالب موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، بعمل حملة تشبه حملة 100 مليون صحة للقضاء على هذه الظاهرة من مصر.



وأشار موسى إلى أن، الجميع مطالب بالقضاء على هذه الظاهرة، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية تتاجر فى المخدرات والسلاح.



وأوضح أن الإخوان كانوا جزءا من تواجد المخدرات فى مصر.

