طلاب الجيزة يشاركون قوات الحماية المدنية احتفالهم باليوم العالمي.. صور

شارك عدد من طلاب مدارس محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، في احتفالات مديرية الأمن بمحافظة الجيزة، باليوم العالمي للحماية المدنية، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة، وخالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



وشارك في الاحتفالية 15 تلميذا من مدرسة عامر عبد المقصود الابتدائية التابعة لإدارة الدقى التعليمية و15 طالبا من المرحلة الإعدادية من مدرسة الجيزة الإعدادية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة.



واستمع طلاب الجيزة، إلى شرح من ضباط الحماية المدنية حول المهام الرئيسية لجهاز المطافئ والصعوبات وكيفية التغلب عليها والأدوات والأجهزة المستخدمة في الإنقاذ.