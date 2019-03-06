برلماني يكشف مزايا إنشاء منطقة لوجستية في الصعيد

قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن قرار إنشاء منطقة لوجستية فى الصعيد تأخر كثيرا ، وكان يجب أن يتم منذ فترة طويلة ، مشيرا الى ان انشاء مثل هذه المناطق يساهم فى تنشيط العملية التجارية فى المحافظات خاصة فى الصعيد التى ينقصها التنمية.



وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الى أن نسبة البطالة فى الصعيد مرتفعة جدا ، وبالتالى فإن إنشاء منطقة لوجستية بها هام جدا للاستفادة من المحاصيل الزراعية وإنشاء مصانع للتعبئة وتسويق المنتجات الزراعية وتوفير فرص عمل وإحداث تنافسية بين التجار والمستوردين.



وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن انشاء هذه المناطق اللوجستية سيؤدى إلى إحداث تنمية حقيقية وزيادة معدلات الإنتاج وانخفاض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة نتيجة التنافسية، مشيرا إلى ضرورة ان يتبع هذا القرار إنشاء مدن للأنشطة التجارية التابعة.



ووقع الدكتور إبراهيم عشماوي،مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،عقد إنشاء أول منطقة لوجستية تجارية بمحافظات الصعيد ، حيث يتم البدء فيها فورا على أن يتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات ، وذلك تحت شعار"معا لتطوير صعيد مصر".



ويعد جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا لوزارة التموين، أول جهة حكومية تستجيب لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، بضرورة الاهتمام بمحافظات الصعيد للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بطرق باب الاستثمار فى محافظات الصعيد.

