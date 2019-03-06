ولي عهد رأس الخيمة: الأولمبياد غالية علينا.. وسنواصل دعم أصحاب الهمم .. فيديو

شهد الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد إمارة رأس الخيمة احتفال المرحلة الأخيرة لفعاليات الأولمبياد الخاص الذي تستضيفها الإمارات في 14 من الشهر الجاري.وأشاد ولي عهد رأس الخيمة بشعلة الأمل التي تستضيفها دولة الإمارات، ضمن فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، والتي بدورها أضافت للدولة إنجازًا عالميًا جديدًا، يضاف إلى سجل إنجازاتها الكثيرة والعظيمة، في مختلف المجالات، وخاصة الانسانية منها بهدف تعزيز القيم الإنسانية وبث روح التسامح والتلاحم والوئام بين شعوب العالم أجمع.وأضاف : الحمد لله نحن في دولة الإمارات نفخر ونعتز بقيادتنا الرشيدة التي تحرص على غرس قيم الإنسانية النبيلة في نفس كل مواطن ومقيم وزائر لهذا البلد المعطاء، ورأس الخيمة اليوم تشع فرحًا وبهجة وهي تستضيف شعلة الأمل وحاملي هذه الشعلة من مختلف أرجاء دول العالم، لإيصال رسالتهم للإنسانية جمعاء، بأن أصحاب الهمم هم جزء لا يتجزأ من تكوين أي مجتمع، بل هم أصحاب همم عالية، وطموحات كبيرة، وأصحاب إرادة صلبة قوية للوصول إلى أهدافهم وتطلعاتهم.