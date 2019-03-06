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صندوق الإدمان: إجراءات حكومية رادعة ضد القيادة تحت تأثير المخدرات..فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:43 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال محمود صلاح، عضو المكتب الفني لصندوق معالجة الإدمان بوزارة التضامن، إن "الحكومة بدأت إجراءات صارمة ورادعة ضد السائقين الذين يقودون تحت تأثير المخدرات بالتنسيق بين وزارات التعليم والتضامن والداخلية، ولدينا قاعدة بيانات واضحة لحافلات المدارس للكشف عن السائقين".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN، أن "نسبة التعاطي بين سائقي حافلات المدارس أصبحت من 1 إلى 3 %، وأجرينا الكشف لأكثر من 10 آلاف سائق لحافلة مدرسية، وهناك حملات مكثفة للإدارة العامة للمرور على الطرق السريعة للكشف على السائقين، وأجرينا الكشف على 90 ألف سائق حتى الآن".

وتابع أن "الحكومة بدأت إجراءات للتعامل بشكل حاسم مع أي موظف يتعاطى المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، وحملات الكشف عن المخدرات بين سائقي المدارس مستمرة"، مشيرًا إلى أنه "بدأنا منذ فترة الكشف عن متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري".

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