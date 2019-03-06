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مرأة

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:58 م
أسما شريف منير
أسما شريف منير
هاجر هانئ
نجحت أسما شريف منير مقدمة برنامج أنا وبنتي، فى جذب الأنظار بإطلالاتها وأناقتها التى استطاعت من خلالها تبهر متابعيها وجمهورها، التى ظهرت خلال تقديمها برنامج أنا وبنتى المذاع على إحدى الفضائيات.

واعتادت "أسما"، على مشاركة بأحدث الإطلالات وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، حيث تميل إلى اختيار الإطلالات الحيوية و الشبابية التى توحى بالجنون والشباب، وإيضا الأنوثة المفعمة، وذلك بداية من الإطلالات الكاجول، إلى الملابس الصيفي والأزياء الكلاسيك الأنثوية المثيرة و الجذابة.

وتحرص أسما على اختيار تسريحات الشعر العملية و المميزة ،فضلا عن الاكسسوارات المختلفة التى تتزين بها مع كل إطلالة.
بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها
بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها
بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها
بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها
بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها
بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها
بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها
بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها
بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها
بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها
بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها
بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها
بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها
بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها
بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

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بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

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