شركة تكرير البترول ترد على اتهامها بإهدار المال العام .. فيديو

رد المهندس هشام عبد الحميد، مدير عام التقطير واسترجاع الغازات بشركة القاهرة لتكرير البترول، على اتهام عضو مجلس النواب، علاء سلام، للشركة بشراء جهاز بقيمة 600 مليون جنيه، منذ 1998 وعدم تشغيله حتى الآن، قائلًا: "الوحدتان تم تركيبهما في 1982 بـ600 ألف جنيه فقط".



وأضاف "عبدالحميد" في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه "تم العمل على الوحدتين حتى صدر قرار بإيقافهما بسبب أضرار الإيثلين السامة على البيئة عام 1998، والجهاز المركزي للمحاسبات وجه ملاحظة لشركة القاهرة بخصوص فك الوحدتين ونحن نسير في إجراءات التفكيك بما يحافظ على البيئة".



من جانبه رد النائب علاء سلام على المهندس هشام عبد الحميد، قائلًا: "التقرير موجود فيه إهدار 664 مليون جنيه"، موضحًا أن "الشركة بها خسائر ومخالفات جسيمة، وضرائب أكثر من 15 مليون جنيه، وانخفاض لمستوى الإنتاج".



وطالب سلام بحضور وزير البترول، طارق الملا، إلى مجلس النواب، لمناقشة مخالفات الشركة، مشيرًا إلى أن "الشركة أجرت شققا بـ360 ألف جنيه لمدة شهر من أجل المجاملات، ولدي ملفات تثبت وقائع الفساد، وكلها موجودة في المجلس وأمام النائب العام".