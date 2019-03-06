ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شركة تكرير البترول ترد على اتهامها بإهدار المال العام .. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:05 م
صدى البلد
أيمن سيد
رد المهندس هشام عبد الحميد، مدير عام التقطير واسترجاع الغازات بشركة القاهرة لتكرير البترول، على اتهام عضو مجلس النواب، علاء سلام، للشركة بشراء جهاز بقيمة 600 مليون جنيه، منذ 1998 وعدم تشغيله حتى الآن، قائلًا: "الوحدتان تم تركيبهما في 1982 بـ600 ألف جنيه فقط".

وأضاف "عبدالحميد" في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه "تم العمل على الوحدتين حتى صدر قرار بإيقافهما بسبب أضرار الإيثلين السامة على البيئة عام 1998، والجهاز المركزي للمحاسبات وجه ملاحظة لشركة القاهرة بخصوص فك الوحدتين ونحن نسير في إجراءات التفكيك بما يحافظ على البيئة".

من جانبه رد النائب علاء سلام على المهندس هشام عبد الحميد، قائلًا: "التقرير موجود فيه إهدار 664 مليون جنيه"، موضحًا أن "الشركة بها خسائر ومخالفات جسيمة، وضرائب أكثر من 15 مليون جنيه، وانخفاض لمستوى الإنتاج".

وطالب سلام بحضور وزير البترول، طارق الملا، إلى مجلس النواب، لمناقشة مخالفات الشركة، مشيرًا إلى أن "الشركة أجرت شققا بـ360 ألف جنيه لمدة شهر من أجل المجاملات، ولدي ملفات تثبت وقائع الفساد، وكلها موجودة في المجلس وأمام النائب العام".

ترشيحاتنا

عبدالله بن زايد يكشف سر إعادة فتح سفارة بلاده في دمشق

حادثة بشعة.. أسد يمزق جسد مالك حديقة حيوان

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الجمهورية

عصام الحضرى يحيي ذكرى وفاة حسن مختار برسالة مؤثرة

مانشستر بتشكيلة اضطرارية أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

حل لغز حير العلماء 100 سنة.. سر الظهور الغامض لجبال خضراء متجمدة

لطيفة تتعرض للنصب

النجوم يساندون مها أحمد ومجدي كامل بعد تدهور الحالة الصحية لنجلهما

كارثة.. ضبط محل مأكولات بالجيزة يطهو الطعام في دورة مياه.. صور

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

ياسمين صبري تنشر صورة جديدة في الجيم

تفاصيل مروعة لذبح شاب عربي في لندن..المتهمان استدرجا يوسف لقتله بدافع العنصرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

سلمى حايك : لم أخضع لعمليات التجميل وزواجي من رجل أعمال فرنسي صدم الكثيرين..صور

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

فيديو

كرم جبر: أصول المؤسسات الصحفية ملك جمعيتها العمومية ولم نناقش دمج الصحف ..فيديو
أحمد موسى: 24 % نسبة متعاطي المخدرات من السائقين والمهنيين.. فيديو
شاهد .. أجمل 10 أهداف في الدوري الإماراتي بشهر فبراير
فيديوجراف| الحب والسياسة ..قصص ترويها العملات النقدية‎
100 مليون صحة: إجراء المسح لـ 43 مليونا و405 آلاف و774 موطنا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟