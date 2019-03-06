ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رد ناري من تامر أمين على اتهامه بالنفاق والتحول.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:37 م
تامر أمين
تامر أمين
محمد القاضي
رد الإعلامي تامر أمين، على اتهامه بالنفاق، قائلا: "إنه أقل شخص له مواقف متحولة"، مضيفا: «أنا أقل واحد في الدنيا ليا مواقف متحولة».

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، قائلا: «أنا كلامي قبل أحداث يناير، هو هو كلامي بعد ما سميت ثورة 25 يناير، وكلامي عن ثورة 30 يونيو هو هو بعد 30 يونيو».

وتابع: «ممكن كلامي يكون متحول بكلام يتعلق بسياسات يعني أنا كنت مثلا مقتنع بالرأسمالية وبعدين اقتنعت بالاشتراكية، أما المواقف التي تتعلق بالوقوف مع البلد أعوذ بالله من التلون والتحول لإن دا نوع من أنواع التحول».

ترشيحاتنا

النجوم يساندون مها أحمد ومجدي كامل بعد تدهور الحالة الصحية لنجلهما

6 ملايين جنيه نظير الاستغناء عن نجم الزمالك

تعرف على صلاة واحدة تعادل 360 صدقة

كاردشيان تهجر حبيبها للأبد.. خانها مع صديقة شقيقتها

الجدة القاتلة والحفيد المتبول.. جريمة بشعة فى دار السلام

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

قطر تتخلص من طائرات إيرباص

خدمات جديدة للزوار بمنطقة أهرامات الجيزة.. صور

رئيس نادي الجونة: لا نفكر في البقاء بالدوري

ياسمين صبري تنشر صورة جديدة في الجيم

تفاصيل مروعة لذبح شاب عربي في لندن..المتهمان استدرجا يوسف لقتله بدافع العنصرية

تحذير لمرضى التصلب المتعدد.. توقفوا عن المشروبات الغازية لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك : لم أخضع لعمليات التجميل وزواجي من رجل أعمال فرنسي صدم الكثيرين..صور

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

فيديو

أحمد موسى: 24 % نسبة متعاطي المخدرات من السائقين والمهنيين.. فيديو
شاهد .. أجمل 10 أهداف في الدوري الإماراتي بشهر فبراير
فيديوجراف| الحب والسياسة ..قصص ترويها العملات النقدية‎
100 مليون صحة: إجراء المسح لـ 43 مليونا و405 آلاف و774 موطنا
استمرار مصارعة الجمال في باكستان رغم تجريمها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟