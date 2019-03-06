رد ناري من تامر أمين على اتهامه بالنفاق والتحول.. فيديو

رد الإعلامي تامر أمين، على اتهامه بالنفاق، قائلا: "إنه أقل شخص له مواقف متحولة"، مضيفا: «أنا أقل واحد في الدنيا ليا مواقف متحولة».



وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، قائلا: «أنا كلامي قبل أحداث يناير، هو هو كلامي بعد ما سميت ثورة 25 يناير، وكلامي عن ثورة 30 يونيو هو هو بعد 30 يونيو».



وتابع: «ممكن كلامي يكون متحول بكلام يتعلق بسياسات يعني أنا كنت مثلا مقتنع بالرأسمالية وبعدين اقتنعت بالاشتراكية، أما المواقف التي تتعلق بالوقوف مع البلد أعوذ بالله من التلون والتحول لإن دا نوع من أنواع التحول».

