المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي: السيسي سيلعب دورا كبيرا في حل تحديات القارة.. والدبلوماسية المصرية مدرسة وطنية لم تنقطع عن قارتها يوما واحدا..وانشاء منطقة للتجارة الحرة فى أقرب وقت

الاتحاد الافريقي لديه مبادرات عدة لمواجهة التحديات داخل القارة

القارة السمراء تحوي 20.8 مليون لاجئ ونازح

إصدار جواز سفر موحد للدول الأعضاء قريبا

من المنتظر إصدار الجواز الافريقي الموحد من أجل حرية التنقل للمواطن الافريقي



تظل أفريقيا القلب النابض والحصن الحصين للدولة المصرية وبالتزامن مع تولي القاهرة رئاسة الإتحاد الافريقي .. وقام صدي البلد بإجراء حوار مع المستشار القانوني للإتحاد والتي أكدت أن الاتحاد الافريقي لديه مبادرات عدة لمواجهة التحديات داخل القارة ، وأن يلعب الرئيس السيسي دورا كبيرا في إيجاد حلول لأزمات القارة السمراء .



وإلي نص الحوار..



مصر تعد لاعبا قويا في الاتحاد الافريقي وعلي الرغم من ذلك تم تعليق عضويتها في العام 2013..كيف لكي ان تقيمي هذا الموقف؟ وهل من الممكن ان يتكرر نفس الموقف مع دولة اخري؟



مصر طُبق عليها عقوبة تستند الى نصوص النظام التأسيسي للمنظمة فى ظرف سياسي معين ولاسباب سياسية بعينها، فى اثناء اتخاذ قرار على مستوى سياسي عال كقرار تعليق عضوية دولة، تلعب السياسة الدولية والاقليمية الدور الرئيسي فى تحديد مسار القرار، هل يتخذ القرار بسبب دراية كافية بالوضع فى الدولة ام لا؟ هل التقارير التى تعرض على الدول لاتخاذ القرار كانت تعكس الواقع كما هو ام لا؟ هناك اسئلة كثيرة تحوم حول اتخاذ هذا النوع من القرارات، هل يمكن ان يتخذ قرارا مماثلا ضد دول اخرى، بالتاكيد الاجابة نعم، ولكن هل يمكن ان تمر دولا بنفس الظروف ويتم التوافق على عدم تنفيذ العقوبة، الاجابة كذلك بالايجاب، لان مرجع هذا القرار وان كام له سندا قانونيا الا انه سياسي بالدرجة الاولى وتحكمه ظروف كل واقعة والتوازنات الاقليمية وقت الحدث.



تتولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي للعام 2019 وذلك في ظل الاحداث الساخنة التي تشهدها القارة السمراء وكثير من التحديات ..فكيف لمصر والدول الأعضاء ان تواجهها؟ والتغلب عليها؟ والنهوض بدول القارة؟



الاتحاد الافريقي لديه مبادرات عدة لمواجهة التحديات داخل القارة واولها مبادرات السلم والامن كمبادرة اسكات البنادق او مبادرات اعادة الاعمار والانذار المبكر للنزاعات، الى جانب الاجندة التنموية التى تبناها الاتحاد برؤية مستقبلية وهى اجندة ٢٠٦٣والتي تتناول كافة التحديات داخل القارة، مصر من الدول المؤسسة للمنظمة وعليها دور كبير للعمل مع الاشقاء الافارقة لتنفيذ المبادرات المختلفة فى السلم والامن والتنمية والتعليم ومكافحة اثار التغير المناخى ومكافحة الفقر وتعزيز التبادل التجارى بين الدول الافريقية.



اعلنتم من قبل أن الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته رئيسا جديدا للاتحاد سيلعب دورا كبيرا وأساسيا في القارة..ما هذا الدور؟



يتوقع الاتحاد الافريقي من الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس للاتحاد هذا العام ان يعمل عن كثب ويلعب دورا فى متابعة تنفيذ مقررات القمة ومنها ما يتعلق بالسلم والامن ومكافحة الارهاب، وفى هذا الصدد، يمكن قيام الرئيس بالتعاون مع رئيس المفوضية باجراء الوساطة فى النزاعات والتي تمر بها دول القارة لانهائها ومتابعة تنفيذ اتفاقات السلام التى ابرمت مؤخرا لاستكمال إنهاء عدد من هذه النزاعات المسلحة على غرار النزاعات في جنوب السودان وجمهورية افريقيا الوسطى، يمكن كذلك العمل عن قرب لدعم انشاء منطقة التجارة الحرة الافريقية فى اقرب وقت، كما ينتظر من رئيس الاتحاد متابعة تنفيذ عملية الاصلاح المالى والمؤسسي للاتحاد حتى تتمكن المفوضية من مساعدة الدول الاعضاء بشكل افضل كما من المنتظر تسريع الاجراءات للانتهاء من إصدار الجواز الافريقي الموحد من أجل حرية التنقل للمواطن الافريقي مابين دول القارة ، والسعي لحصول أفريقيا علي مقعد دائم في مجلس الأمن بالأمم المتحدة ، والوصول الي صيغة ومبادرة إفريقية موحدة لمواجهة الارهاب والتطرف .



وماذا عن إختيار الاتحاد الافريقي الهجرة غير المشروعة والنازحين داخليا كموضوع هذا العام ؟



عندما نتحدث عن الهجرة غير المشروعة والنازحين داخليا فإننا نتحدث عن مأساة حقيقية ومجموعة من المشكلات المتداخلة مرتبطة بها فهناك مايقدر ع نحو ١٢.٦ مليون طفل يعيشون في مناطق النزاعات منقطعين عن التعليم في افريقيا لان النزوح يحرم الاطفال من حقهم في الحصول ع التعليم الجيد ، ويعتبر الاطفال النازحون أكثر عرضه بخمسة أضعاف للانقطاع عن التعليم مقارنة بالاطفال غير النازحين ، ويزيد احتمال انقطاع الفتيات عن التعليم أكثر بضعفين ونصف الضعف إذا كن يعيشن في بلدان يدور فيها نزاعات ، كما ان الفتيات أكثر عرضه بنسبة ٩٠٪؜للانقطاع عن التعليم الثانوي مقارنة بنظرائهن في البلدان غير المتأثرة بالنزاعات كما ان هناك خطورة حجم وتعقيدات النزوح القسري والاوضاع الانسانية المتفاقمة التي لا تزال تجتاح البلدان والمجتمعات في جميع انحاء القارة نتيجة الحروب الاهلية والمنازعات العنيفة وانتهاكات حقوق الانسان الاضطهاد وأوجه القصور في الحكم والافلات من العقاب والكوارث الطبيعية وآثار الجفاف وتغيير المناخ والارهاب التطرف مما أدي الي وجود ٦.٣ مليون لاجئ وطالب لجوء و ١٤.٥ مليون نازح داخليا بينما تأوي القارة ٧١٢ الف شخص عديم الجنسية يفتقرون إلي أي شكل من أشكال الحماية القانونية ، وهم أكثر عرضه للابداء والاستغلال الانتهاكات.



متي سنشهد عملة موحدة لدول الإتحاد الافريقي علي غرار ما يحدث في الإتحاد الأوروبي؟



العملة الموحدة ليست هي المشكلة والتحدي الذي تواجه القارة ولكنها مرحلة متقدمة تحتاج إلي تهيئة المناخ الذي يوفر العوامل المؤدية لربط الدول الافريقية بعملة واحدة وهذا يأتي بعد إستكمال تطوير بنية التكامل الاقتصادي والتجارة البينية بين دول القارة وربط الاسواق وإقامة شبكة مواصلات تربط القارة بحريا وبريا وجويا ، و هذا يتطلب تفعيل إتفاقية سوق التجارة الافريقية الحرة ، وحرية التنقل بين الدول بدون تأشيرات بحواز السفر الافريقي الموحد ، وقبل ذلك إنهاء الصراعات والمنازعات في دول القارة ، فالاتحاد الاوروبي لم يبدأ بتوحيد عملته الابعد إتمام عملية الاندماج الإقتصادي والتجاري بين دول القارة الاوروبية .