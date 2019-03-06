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أخبار العالم

أبو الغيط: وزراء الخارجية العرب لم يناقشوا مشاركة سوريا فى قمة تونس

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:41 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
نادر غازى:
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم اليوم فى مقر الجامعة العربية، لم يناقشوا موضوع مشاركة سوريا فى القمة العربية القادمة فى تونس آخر شهر مارس الجارى.

وأضاف "أبوالغيط"، خلال فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية الصومال رئيس اجتماع الدورة الـ ١٥١ لوزراء الخارجية العرب، بعد اختتام فعاليات الدورة مساء اليوم إنه "لم يطرح على الاطلاق سواء في شكل وثيقة أو مستند في الاجتماع، وكل ما طرح بشأن سوريا هو في إطار مساعدة الشعب السوري، وهناك قرار تم اعتماده من جانب وزراء الخارجية في هذا الإطار".


وكان سامح شكرى وزير الخارجية قد قال خلال كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب ظهر اليوم: "ألم يئن الأوان للعودة لمفاوضات جادة ونزيهة تفضي للتسوية السياسية الضرورية للأزمة في سوريا الشقيقة، بما يحقق المطالب المشروعة للشعب السوري، ويستعيد بناء مؤسسات الدولة السورية، ويتيح مواجهة الإرهاب وعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي بين أشقائها العرب؟".

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