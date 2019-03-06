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أخبار العالم

تقرير يكشف الخطر الأكبر على حياة البشر

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:38 م
صدى البلد
أحمد محرم
نشرت شبكة "بي بي سي" تقريرًا عن أكثر الأسباب المؤدية للوفاة في العالم، مثل الأمراض والحروب والعمليات الإرهابية، في محاولة للبحث عن العامل الأكثر خطورة على حياة البشر.

وذكرت الشبكة أنه في عام 1950 كان متوسط عمر الفرد المتوقع عند الولادة هو 46 عامًا، وبحلول عام 2015 بلغ هذا المتوسط 71 عامًا.

وكان السبب المؤدي إلى وفاة أكثر من 70% من وفيات عام 2017 هو الأمراض المزمنة وغير المعدية، وعلى رأسها أمراض القلب والأوعية الدموية، المسئولة عن وفاة ثلث الأشخاص المتوفين بالأمراض المزمنة وغير المعدية.

وتُعد وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية ضعف وفيات السرطان، وهو ثاني أهم أسباب الوفاة، والمسئول عن موت سدس الوفيات في العالم.

وهناك أمراض أخرى غير معدية مثل السكر وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض العقلية مسئولة عن عدد ضخم من الوفيات كذلك.

وفي عام 2017، توفي نحو 1.6 مليون شخص بأمراض تسبب الإسهال، بما يجعله ضمن أول 10 أسباب للوفاة في العالم، وفي بعض الدول يُعد السبب الأول للوفيات.

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