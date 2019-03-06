البنك الدولي: 57 % من الشركات الخاصة المصرية لديها نساء بمجلس الإدارة

أصدر البنك الدولي دراسة جديدة حول مدى تمكين المراة في سوق العمل المصري، والمؤسسات في الدولة، حيث أشار إلى أن المرأة المصرية قطعت أشواطا كبيرة في السنوات الأخيرة، وتمثل النساء اليوم ما يقرب من نصف خريجي الجامعات في الدولة، إلا أن 23 % فقط من النساء يشاركن في القوى العاملة.



وقالت الدراسة إن 3% من رؤساء مجلس إدارة الشركات المدرجة في البورصة المصرية من النساء، و10% من أعضاء مجلس الإدارة من النساء، فيما جاء 45% من الشركات بلا نساء.



وتوصل البحث إلى أن 68% من مجلس إدارة الشركات الخاصة في مصر مزيج من الجنسين، و19% أعضاء المجلس من النساء، و57% شركات خاصة مجلس إدراتها بلا نساء.



وكشفت الدراسة التأثير الإيجابي للتمثيل النسائي على الأداء المالي للشركات، وأظهر التحليل الكمي الذي شمل 517 شركة خاصة أن الكيانات التي لديها مجالس إدارة تراعي التنوع بين الرجل والمرأة في عضويتها تفوقت في أدائها على تلك التي تتألف مجالس إداراتها من الرجال فقط.



وتبين أن 57 %من الشركات الخاصة لديها أعضاء من النساء في مجالس إداراتها، بينما تشكل النساء 19% من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة.



وأشارت إلى أن لدى 45% من الشركات العامة المدرجة في البورصة المصرية أعضاء من النساء في مجالس إداراتها، بينما تشكل النساء 10 %من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة. ويبلغ متوسط عدد أعضاء مجلس الإدارة 5.7 أعضاء، ويتراوح عدد أعضائها بين 3 و19 عضوا، في حين تتراوح نسبة النساء في هذه المجالس بين 8 % و63 %.



وذكرت الدراسة أن الشركات العامة المدرجة التي تتألف مجالس إداراتها من الجنسين حققت مكسب طفيفا واعتمادا أقل على الديون. ويشير تحليل الشركات العامة المدرجة في مصر إلى أن الشركات التي لديها أعضاء من النساء في مجالس إداراتها تفوقت في أدائها على نظيراتها التي تتشكل مجالس إداراتها من الرجال فقط وذلك في جميع مؤشرات هيكل رأس المال، وفي الوقت نفسه، تسجل المؤسسات المالية المدرجة التي ليس لديها نساء في مجالس إداراتها نسب أعلى من الأسهم، ومعدلات ديون إلى أسهم وديون إلى أصول أفضل.