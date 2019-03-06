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فن

اغنية ولاد الحرام الجديدة لوائل كفوري تعكس حالته النفسية السيئة في الواقع .. تفاصيل

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:11 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
دعمت احد الصفحات الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي النجم اللبناني وائل كفوري بعد الهجوم عليه بسبب أغنيته الجديدة ولاد الحرام .

وكتبت الصفحة : "كتار عم ينتقدوا وائل انه اغانيه صايرة كتير سوداوية وفيها يأس. انا برأيي الفنان لازم يكون صادق مع حاله ويعمل اغاني بتعبّر عنه وعن اللي عم يمر به واذا وائل بيمر بفترة صعبة هالشي حكمًا رح ينعكس على اغانيه. وما يبلى هالصوت. اجمل صوت حاليًا عالساحة وما بظن رح يجي متله قبل فترة".

وفاجأ كفوري الجميع بمنحه علامة إعجاب " لايك " لهذه الكلمة ، التي اكدت بالفعل انه يتفق مع الذي يتردد عنه بانه يعاني من ازمات عاطفية تجعله يقدم أغاني حزينة خلال الفترة الاخيرة .
اغنية ولاد الحرام الجديدة لوائل كفوري تعكس حالته النفسية السيئة في الواقع .. تفاصيل

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