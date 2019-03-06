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فن

نجوم مسلسل ياسمينا يحتفلون بعيد ميلاد محمد الغيطي

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:30 م
صدى البلد
سعيد فراج
احتفلت مجموعة من أسرة فريق عمل مسلسل "ياسمينا" بعيد ميلاد الإعلامي وسيناريست العمل محمد الغيطي في أحد الكافيهات بمدينة الشيخ زايد.

وحضر الحفل عدد من النجوم ونذكر منهم المخرج عبد العزيز حشاد والفنانة ميار الغيطي والفنان حازم سمير والفنان محمد حمزة ومجموعة من أعضاء شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع والمخرج المنفذ البرنس عبد العال والمنتج الفني مصطفي رجائي وأحمد حمدي والإعلامية مني الغيطي والوجه آلجديد عمرو وغيرهم.

ويذكر أن مسلسل "ياسمينا" يعالج قضايا اجتماعية في سياق درامي متميز حيث يعرض الحياة السرية للغجر والديب ويب وشبكات المافيا العالمية في سياق اجتماعي.

"ياسمينا" يشارك في بطولته: فيفي عبده وحازم سمير وأحمد كرارة وعزة مجاهد وميار الغيطي وسامح الصريطى وعزة مجاهد، من إخراج عبدالعزيز حشاد، وتأليف: محمد الغيطي.

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