مشروب سحري تتناوله قبل النوم يحقق فوائد كبيرة للجسم

كشفت دراسة جديدة عن مشروب خارق يفيد الناس إذا تم تناوله في وقت محدد، خاصة إذا ما كانوا من ممارسي الرياضات بشكل يومي أو المداومين على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.



وذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أنه وفق الدراسة الجديدة فإن تناول مشروب يحتوي على البروتين قبل النوم يزيد من حجم عظام الإنسان وقوته العضلية.



ودون الباحثون الذين ينتمون إلى جامعة ماستريخت في هولندا ملاحظاتهم على الأشخاص الذين يتناولون بروتينات قبل النوم بكميات معينة، وقارنوها بالأشخاص الذين لم يسبق لهم تناولها قبل خلودهم للنوم.



وأشار الباحثون إلي أن الأشخاص الذين حرصوا على تناول البروتينات قبل النوم كانت الفائدة على أجسامهم أكبر من غيرهم، وهذا ما يهدم المقولة السابقة بأن تناول البروتينات قبل النوم لا يفيد الجسم ويعمل على تخمته وزيادة السعرات الحرارية التي تتحول لدهون.