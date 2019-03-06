100 مليون صحة: نجهز قرار العلاج على نفقة الدولة بدلا من المريض

قالت الدكتورة ريهام غلاب، مديرة حملة 100 مليون صحة، إن الحملة تعمل على نظام مميكن لتسجيل علاج المرضى بالمجان من خلال الرقم القومي دون أي رسوم مالية، من خلال أي مركز علاجي أو مستشفى في جمهورية مصر العربية.



ونوهت "ريهام" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ولبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي فضائية "الحياة"، إلى أن الحملة تعمل على صرف العلاج بالمجان مدى الحياة لمرضى الضغط والسكر من خلال دفتر تأمينهم الصحي أو قرار علاج على نفقة الدولة.



لافتا، إلى أن قرار العلاج علي نفقة الدولة تتحمل الوزارة أعبائه وليس المريض، حيث يقوم المريض بإجراء كافة فحوصاته وتحلية، في الوقت الذي تقوم فيه الحملة باستخراج جواب علاجه على نفقة الدولة.



وتابع، أن هناك 299 مركزا تابعا للحملة يعمل على صرف العلاج والكشف على المواطنين بالرقم القومي، مشيرا إلى أن الأطباء تم تدريبهم علي أعلى مستوى ممكن لتقديم أفضل رعاية طبية للمواطنين.