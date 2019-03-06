ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالأقراص المخدرة بجمصه

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع وحدة مباحث جمصة على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بجمصه وبحوزتهم "٥٠" ألف قرص مخدر و٤سيارات ومبلغ مالي.



وكانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدتها التحريات السرية بقيام خير الله .ح . ح " 44 عاما عاطل بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه للاتجار بالمواد المخدرة ويضم كلا من فتحى. ب. ب 35 عاما سائق ومبارك. ج .ا .س 35 عاما وجميعهم مقيمين بمحافظة مرسى مطروح وأنهم على موعد لبيع كمية كبيرة من المخدرات لشخص يدعى أنيس. ع ا 41 عاما ومقيم بشربين وصاحب مصنع فرش سيارات والسابق اتهامه فى القضية رقم 16093 لسنة 2015 جنايات مركز شربين مخدرات والقضية رقم 19238 لسنة 2015 جنايات شربين " خطف شخص " والقضية رقم 3089 لسنه 2003 جنح مركز الزرقا "شيك بدون رصيد " واتخاذهم من تقسيم ١٥مايو نطاق دائرة جمصه مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي الآثم.



وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة تمكنت حملة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع الأمن العام وضباط مباحث جمصة من ضبطهم وبحوزتهم ٥٠ ألف قرص لعقار الترامادول المخدر ومبلغ ٨٠٧٥ جنيها مصريا ٦هواتف محمولة و٤ سيارات ماركات مختلفه وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.