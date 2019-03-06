أستاذ تاريخ: أفندية الأقاليم محركو ثورة 1919

قال الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، أن افندية الأقاليم كانوا هم من يقومون بتحريك ثورة 1919 بشكل كبير لان تأثيرها علي الفلاح كان كبيرا لأنهم الفئة المتعلمة والمثقفون والتي تستطيع تشكيل أفكار المجتمع الريفي.



وأضاف أن المواطنين بالاقاليم قاموا بقطع السكك الحديدية أمام القوات الانجليزيه وهذا أثر بشكل كبير أما البعد الإسلامي كان ليس متواجدا بالصورة الكبيرة.



الجدير بالذكر أن وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عقدت ندوة تحت عنوان "مئوية ثورة ١٩١٩ وإشكاليات في التأريخ والقانون وهي سلسلة من الفعاليات إحياء للذكرى المئوية لثورة ١٩١٩.



وتحاول الندوة تسليط الضوء على بعض المحاور المهمة لهذه اللحظة التاريخية الفريدة، كالسمات القانونية للحراك الشعبي منذ بدايته، ثم الخطوات البريطانية للتعامل معه ميدانيًا وسياسيًا، فضلًا عن الآثار التي خلفتها الثورة على المطلبين الأساسيين للشعب المصري منذ نهاية القرن التاسع عشر: الاستقلال والدستور.