حقوقيون من جنيف يتصدون للمنظمات الداعمة للاخوان.. عبد الحافظ: على المجتمع الدولي تحمل مسئولية تلك الجماعات وانتهاكاتها لحقوق المواطنين في مصر.. نصري: الإخوان تروج عبر منابر حقوقية مسيسة

سعيد عبد الحافظ :
الدولة المصرية تواجه جماعات متطرفة منذ 2013
أيمن نصري:
أيمن نصري:
الإخوان تروج عبر منابر حقوقية مسيسة
عاطف سعداوي:
عاطف سعداوي:
الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان يحظى في الوقت الراهن بأعلى درجات التسييس
يشهد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ 40 بجنيف والتي انطلقت في 25 فبراير وتنتهي في 22 مارس مشاركة العديد من المنظمات المصرية التي تتصدى أمام المنظمات المتبنية لخطاب جماعة الإخوان الارهابية التي تروج لوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر.
وفي نفس السياق أكد سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن الدولة المصرية تواجه جماعات متطرفة منذ عام 2013 تستهدف استقرار الدولة ومؤسساتها وتهدد الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين وتواجه أيضا مزاعم وتدليس منظمات مسيسة عن حقيقة الأوضاع فى مصر.
وأضاف "عبد الحافظ" أن المنظمات المصرية عليها الابتعاد عن الخطاب العاطفي الذي لا يفهمه المجتمع الدولى، وأن تتسلح بالمهنية والموضوعية والتوثيق المحترف لكل انتهاكات الجماعات المتطرفة وأن تثبت للمنظمة الأممية بالأدلة مدى تدليس تلك الجماعات ومن يساندها من المنظمات الدولية.
كما طالب عبد الحافظ المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته فى مواجهة تلك الميليشيات وانتهاكها لحقوق المواطنين فى مصر وليبيا واليمن، كما طالب المجتمع الدولى بدعم شرعية المؤسسات التي تواجه تلك الجماعات المتطرفة.
أما أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية تروج عبر منابر حقوقية مسيسة أرقاما غير دقيقة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، متسائلا: كيف للمجلس الدولى لحقوق الإنسان أن يستضيف ندوات لأعضاء فى جماعة مصنفة إرهابيا فى عدد من الدول العربية، مؤكدا أن ذلك يخالف مبادئ العمل فى الآليات الحقوقية الدولية.
وأضاف عاطف سعداوي مدير تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام، أن الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان يحظى في الوقت الراهن بأعلى درجات التسيس، ويستغل بالأساس لتحقيق أغراض سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان، ويتجلى ذلك في ادعاء ضرورة المحافظة على حقوق الإرهابيين بغض النظر جرائمهم، وهي سمة أصبحت ركيزة أساسية في الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان، وسقطة كبرى لأنها تنتصر للجاني على حساب الضحية، ما ينعكس في تقارير المنظمات الحقوقية التي قلما تشير إلى حقوق ضحايا العمليات الإرهابية، وتغالي بالتركيز على حقوق الجناة في محاكمة عادلة.
يشهد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ 40 بجنيف والتي انطلقت في 25 فبراير وتنتهي في 22 مارس مشاركة العديد من المنظمات المصرية التي تتصدى أمام المنظمات المتبنية لخطاب جماعة الإخوان الارهابية التي تروج لوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر.
وفي نفس السياق أكد سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن الدولة المصرية تواجه جماعات متطرفة منذ عام 2013 تستهدف استقرار الدولة ومؤسساتها وتهدد الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين وتواجه أيضا مزاعم وتدليس منظمات مسيسة عن حقيقة الأوضاع فى مصر.
وأضاف "عبد الحافظ" أن المنظمات المصرية عليها الابتعاد عن الخطاب العاطفي الذي لا يفهمه المجتمع الدولى، وأن تتسلح بالمهنية والموضوعية والتوثيق المحترف لكل انتهاكات الجماعات المتطرفة وأن تثبت للمنظمة الأممية بالأدلة مدى تدليس تلك الجماعات ومن يساندها من المنظمات الدولية.
كما طالب عبد الحافظ المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته فى مواجهة تلك الميليشيات وانتهاكها لحقوق المواطنين فى مصر وليبيا واليمن، كما طالب المجتمع الدولى بدعم شرعية المؤسسات التي تواجه تلك الجماعات المتطرفة.
أما أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية تروج عبر منابر حقوقية مسيسة أرقاما غير دقيقة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، متسائلا: كيف للمجلس الدولى لحقوق الإنسان أن يستضيف ندوات لأعضاء فى جماعة مصنفة إرهابيا فى عدد من الدول العربية، مؤكدا أن ذلك يخالف مبادئ العمل فى الآليات الحقوقية الدولية.
وأضاف عاطف سعداوي مدير تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام، أن الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان يحظى في الوقت الراهن بأعلى درجات التسيس، ويستغل بالأساس لتحقيق أغراض سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان، ويتجلى ذلك في ادعاء ضرورة المحافظة على حقوق الإرهابيين بغض النظر جرائمهم، وهي سمة أصبحت ركيزة أساسية في الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان، وسقطة كبرى لأنها تنتصر للجاني على حساب الضحية، ما ينعكس في تقارير المنظمات الحقوقية التي قلما تشير إلى حقوق ضحايا العمليات الإرهابية، وتغالي بالتركيز على حقوق الجناة في محاكمة عادلة.