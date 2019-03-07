الأمراض أم الحروب والإرهاب.. تقرير يكشف مفاجآت حول أكثر الأسباب حصدا للأرواح.. 56 مليون وفاة حول العالم في 2017.. وأرقام صادمة لحوادث الطرق والانتحار

متوسط العمر المتوقع عند الولادة يبلغ 71 عامًا في 2015

1.6 مليون وفاة في 2017 لأسباب قابلة للوقاية منها

الانتحار السبب الأول لوفاة الذكور الشباب في بريطانيا

وفاة الأمهات أثناء وبعد الولادة من أعلى أسباب وفاة الإناث في أمريكا



نشرت شبكة "بي بي سي" تقريرًا عن أكثر الأسباب المؤدية للوفاة في العالم، مثل الأمراض والحروب والعمليات الإرهابية، في محاولة للبحث عن العامل الأكثر خطورة على حياة البشر.



وذكرت الشبكة أنه في عام 1950 كان متوسط عمر الفرد المتوقع عند الولادة هو 46 عامًا، وبحلول عام 2015 بلغ هذا المتوسط 71 عامًا.



لكن أسباب الوفاة التي تشغلنا أكثر من سواها، مثل الحروب والإرهاب والكوارث الطبيعية، جميعها تشكل أقل من 0.5% من أسباب وفيات في العالم.



ومن جانب آخر لا يزال هناك العديد ممن يموتون في سن صغيرة حول العالم، وبسبب عوامل يمكن الوقاية منها أو منعها.



وبحسب "بي بي سي"، فقد توفى نحو 56 مليون شخص حول العالم في 2017، وهو عدد يفوق مثيله عام 1990 بمقدار 10 ملايين شخص.



وكان السبب المؤدي لوفاة أكثر من 70% من وفيات عام 2017 هو الأمراض المزمنة وغير المعدية، وعلى رأسها أمراض القلب والأوعية الدموية، المسئولة عن وفاة ثلث الأشخاص المتوفين بالأمراض المزمنة وغير المعدية.



وتُعد وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية ضعف وفيات السرطان، وهو ثاني أهم أسباب الوفاة، والمسئول عن موت سدس الوفيات في العالم.



وهناك أمراض أخرى غير معدية مثل السكر وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض العقلية مسئولة عن عدد ضخم من الوفيات كذلك.



وأضافت "بي بي سي" أن أكثر ما يثير الصدمة في هذا الصدد هو عدد البشر الذين يموتون لأسباب يمكن الوقاية منها ومنعها.



وفي عام 2017، توفي نحو 1.6 مليون شخص بأمراض تسبب الإسهال، بما يجعله ضمن أول 10 أسباب للوفاة في العالم، وفي بعض الدول يُعد السبب الأول للوفيات.



وتسببت الاضطرابات الوليدية، وهي الأمراض التي تسبب وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال الأيام الـ 28 الأولى من أعمارهم، في وفاة 1.8 مليون رضيع خلال 2017.



لكن كثافة وفيات الاضطرابات الوليدية تتباين من دولة إلى أخرى، ففي اليابان مثلا تقل وفيات الاضطرابات الوليدية عن نسبة واحد في الألف، لكن في بعض الدول الأكثر فقرًا تقترب هذه النسبة من واحد لكل 20 رضيعًا.



ومن بين أهم أسباب الوفيات القابلة للوقاية تُعد حوادث الطرق أكثرها خطورة في الدول الغنية والفقيرة على السواء، وحصدت أرواح 1.2 مليون شخص في 2017.



وبالرغم من أن التدابير التي اتخذتها الدول الغنية للحد من حوادث الطرق قد قللت من حجم الوفيات بهذا السبب خلال العقود الأخيرة، فإن معدل ضحايا الحوادث حول العالم لم يزل ثابتًا تقريبًا.



أما وفيات الانتحار أو جرائم القتل فتبلغ ضعف عدد ضحايا حوادث الطرق، وفي بريطانيا تبلغ حوادث الانتحار 16 ضعف حوادق القتل، ويُعد الانتحار السبب الأول لوفيات الذكور في سن 20 - 40 عامًا في بريطانيا.



وتختلف الأسباب المؤدية للوفاة من زمن إلى زمن ومن دولة إلى دولة حسب مستوى التقدم، ففي الماضي كانت الأمراض المعدية تلعب دورًا أكبر في وفاة البشر من اليوم، وفي عام 1990 كانت الامراض المعدية مسئولة عن ثلث حالات الوفاة حول العالم، لكن بحلول عام 2017 انخفضت تلك النسبة إلى الخمس.



ويُعد الأطفال أكثر عرضة للوفاة بالأمراض المعدية، التي كانت مسئولة عن وفاة ثلث الأطفال تحت سن 5 سنوات في أواخر القرن التاسع عشر، لكن هذه النسبة انخفضت بشكل كبير بفضل تطور اللقاحات والتغذية وحالة النظافة وبرامج الرعاية الصحية وتنقية المياه، إلى أن أصبحت وفيات الأطفال حدث نادر في الدول المتقدمة، وإن كانت لا تزال منتشر على نطاق واسع في الدول المتخلفة والفقيرة.



ويقف التقدم العلمي والطبي عاجزًا لبعض الوقت أمام تطورات مفاجئة وغير متوقعة، ويُعد انتشار وباء الإيدز خلال الثمانينات حالة نموذجية للأسباب غير المتوقعة التي تؤدي إلى وفاة عدد ضخم من البشر، وبسببه انخفض متوسط العمر المتوقع عند الولادة في عدد من دول العالم، وبالذات دول إفريقيا جنوب الصحراء.



لكن التقدم في صناعة العلاجات المكافحة للفيروسات وارتفاع مستوى الوعي ووسائل الوقاية الصحية أدى إلى انخفاض معدل الوفيات جراء الإيدز إلى أقل من النصف خلال العقد الماضي وحده من مليوني وفاة سنويًا إلى أقل من مليون وفاة.



وليست الأمراض والأوبئة وحدها هي المسئولة عن انخفاض متوسط العمر المتوقع، ففي الولايات المتحدة انخفض هذا المتوسط ببطء خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب الوفيات الناجمة عن إدمان المخدرات.



ولم يزدد كثيرًا متوسط العمر المتوقع للأمهات حديثات الإنجاب، وهناك نحو 10 دول، بينها الولايات المتحدة، لا تزال الاحتمالات عالية فيها لوفاة الأم أثناء الولادة أو بعدها بفترة قصيرة.